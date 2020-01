Andernorts in Thüringen gibt es die Gelbe Tonne bereits.

Und tschüss, Gelber Sack! Nordhausen führt die Gelbe Tonne ein

Ab Anfang nächsten Jahres wird es im Südharz Gelbe Tonnen geben. Der Kreistag hat dies am Dienstagabend bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme beschlossen. Ausnahmsweise weitergeben soll es die Gelben Säcke nur für Mehrfamilienhäuser, die keine Mülleinhausung haben. Ebenso für Grundstücke, wo kein Platz ist für so eine Tonne, etwa Reihenhäuser mit kleinem Vorgarten. In Summe beträfe das etwa ein Viertel aller Einwohner im Landkreis.

Der Entscheidung im Kreistag vorausgegangen war eine Umfrage der Kreisverwaltung, an der sich 2776 Südharzer beteiligt hatten. 74 Prozent von ihnen stimmten für die Gelbe Tonne. „Die ist auch für das Ortsbild etwas Gutes“, sagt Umweltausschusschefin Dagmar Becker (SPD) angesichts mitunter vom Wind verwehter Gelber Säcke. Nicht zuletzt müssten sich nun die Müllwerker nicht mehr so oft bücken, könnten die Säcke nicht mehr zweckentfremdet werden, etwa als Kleidersack, so die Kreisverwaltung.

Die Entsorgung des Verpackungsmülls wird nicht über die Abfallgebühren finanziert, vielmehr bezahlen diese die Verpackungshersteller.