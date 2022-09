Annika Fischer und Bischof Ulrich Neymeyr standen auch unter der Goriosa, die in diesem Jahr 525 Jahre alt wird.

Unerwartet: Erfurter Gloriosa läutete plötzlich am Samstag

Erfurt. Seltener Besuch im Dom und eine Fernsehsendung vor zwei Jahren: Dann sorgte Bischof Ulrich Neymeyr für eine Überraschung.

Für die Gloriosa gibt es eine Läuteordnung. Anfang des Jahres steht fest, zu welchen Uhrzeiten an welchen Tagen sie erklingen wird. Einer dieser Tage ist der 18. September, wenn circa 2000 Pilger zur Bistumswallfahrt erwartet werden.

Der Grund für das einminütige Läuten

Doch plötzlich, 14.15 Uhr am Samstag hallt der wunderbare Ton über den Domplatz. Apropos Ton, das ist der Grund für das kurze etwa einminütige Läuten: Denn am Ton erkennt Annika Fischer Glocken aus aller Welt.

Kleiner Rückblick: Es ist knapp zwei Jahre her, dass das damals zehn Jahre alte Schweizer Mädchen den Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr in der ARD-Fernseh-Show „Klein gegen Groß“ herausgefordert hatte. Für den Bischof war es eine Ehrensache, die Herausforderung anzunehmen. Annika erwies sich im Glockenklang-Duell kirchturmhoch überlegen. Eine beeindruckende Leistung, fand der Bischof Neymeyr und lud Annika und ihre Familie noch in der Sendung zur Erfurter Bistumswallfahrt ein.

12-Jährige ist begeistert vom Klang

Diese ist am Sonntag, den Tag davor verbringt der Bischof mit Annika und ihrer Familie, ein Stadtrundgang, eine Führung durch den Dom und als Höhepunkt der Besuch der Gloriosa stehen auf dem Programm. „Bei einem solchen Besuch kann man schon mal eine Ausnahme machen“, sagt der Bischof nach dem Läuten. Die mittlerweile 12-Jährige ist begeistert von dem Klang, „er ist sehr tief, sehr schön. Und die Gloriosa ist lauter als gedacht“, fügt sie lachend hinzu.

Sie ist nicht nur Glockenfan, sondern auch begeisterte Ministrantin und wird am Sonntag gemeinsam mit ihrem Bruder Julian und vielen anderen Ministrantinnen und Ministranten in der Wallfahrtsmesse dienen. An deren Ende stellt Bischof Neymeyr sie der Wallfahrtsgemeinde vor. Solche Siegerehrungen erlebt man nicht jeden Tag.