Unfälle und gesperrte Bahnstrecke: Winterwetter sorgt für diverse Notfälle in Thüringen

Suhl/Oberhof/Erfurt Der Winter führt auch in Thüringen zu Problemen und gefährlichen Situationen. Das haben Bahnreisende, Autofahrer und auch ein Skifahrer am Wochenende erlebt.

Bei reichlich Schnee und Eis gab es am Wochenende auch in Thüringen einige Einsätze für die Polizei. Vor allem ging es dabei um Verkehrsunfälle. Die Situation sei aber weit entfernt von der Lage im von heftigen Schneefällen geprägten Süden Deutschlands gewesen, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei am Sonntag.

Bahnstrecke gesperrt

Ein Lastwagen mit Anhänger war am Sonntagmorgen laut Bundespolizei wohl wegen Schneeglätte in die Schallschutzwand neben einer Bahnstrecke zwischen Weimar und Apolda geprallt. Laut Polizeiinformationen kam der Lkw wegen zu hoher Geschwindigkeit beim Abbiegen von der Straße ab. DerLaster musste geborgen und die Bahnstrecke für einige Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von circa 6000 Euro.

Notrufsystem führt zu Unfallverursacherin

Im Landkreis Greiz rutschte eine 21-Jährige am Samstag nach Polizeiangaben zwischen Auma und Braunsdorf mit einem Auto von der schneeglatten Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Die Frau entfernte sich zwar unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu informieren. Die Polizei konnte die Unfallverursacherin dennoch ausfindig machen, da das automatische Notrufsystem des Wagens selbstständig die Rettungsleitstelle informiert hatte. Dabei sei auch das Fahrzeugkennzeichen übermittelt worden.

In Kurve in Gegenverkehr gerutscht

Schon am Freitag war eine 34-Jährige mit ihrem Auto auf winterlicher Straße in Luisenthal (Landkreis Gotha) in einer Kurve in den Gegenverkehr gerutscht und mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Der andere Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens betrug etwa 15 000 Euro.

10.000 Euro Sachschaden im Kreis Nordhausen, 7000 in Weimar

Bei sechs Unfällen im Landkreis Nordhausen auf glatten Straßen kam es von Freitag bis Sonntagmorgen zu Sachschäden in Höhe von mehr als 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Eine Art Kettenreaktion wurde in Schöndorf bei Weimar ausgelöst, als am Samstag eine 26-Jährige auf glatter Straße mit ihrem Auto gegen zwei geparkte Wagen stieß. Durch den Aufprall schoben sich diese auf ein weiteres abgestelltes Auto. Die Höhe des Sachschadens belief sich in diesem Fall auf 7000 Euro.

Im Ilm-Kreis rutschte ein 41-Jähriger zwischen Gillersdorf und Herschdorf mit seinem Auto von der Straße ab und landete im Straßengraben, als er am Samstagabend einem Fuchs ausweichen wollte. Fahrer und Fuchs blieben unverletzt, so die Polizei. Der Wagen erlitt allerdings einen Totalschaden und musste geborgen werden.

Notfall auch ab von der Straße

Doch nicht nur Autofahrer gerieten in Notlagen: So halfen Beamte etwa bei der Suche nach einem Skifahrer, der sich im Bereich Suhl-Gehlberg am Samstagabend verfahren hatte. Polizisten und andere Helfer hatten den 48-Jährigen nach Angaben des Suhler Inspektionsdiensts von Sonntag aber zügig finden können. Der Freizeitsportler sei erschöpft, aber unverletzt gewesen.

