Unternehmer in Sollstedt müssen mehr Steuern zahlen

Unternehmer in Sollstedt, Rehungen und Wülfingerode müssen künftig einen größeren Teil ihrer Gewinne an den Staat abführen. Die Gemeinde erhöht den Gewerbesteuersatz von 380 auf 395.

Leicht sei dieser Schritt nicht, betont Bürgermeister Claus Adam (pl). Ein Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen von rund 250.000 Euro auf nur noch 472.000 Euro im vorigen Jahr zwinge aber zu diesem Schritt. Außerdem gehe das Land bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen seit Jahresbeginn von einer Steuerkraft aus, die sich bei einem Hebesatz von 395 ergäbe – ganz gleich, welcher Hebesatz tatsächlich gilt.

Im ursprünglichen Haushaltsentwurf vom Herbst war sogar ein Hebesatz von 410 vorgesehen – im Haupt- und Finanzausschuss einigte man sich auf den Kompromiss. Einen, den am Dienstagabend bis auf Jörg Seidenstücker (Linke) alle anwesenden 14 Gemeinderäte mittrugen: Sie beschlossen den Haushalt für dieses Jahr.

Demnach erhofft sich die Gemeinde für dieses Jahr rund 530.000 Euro Gewerbesteuereinnahmen. Knapp 1,1 Millionen Euro sollen an Grund-, Hunde-, Einkommens- und Gewerbesteuer hinzukommen. Ein weiterer großer Einnahmeposten sind die Schlüsselzuweisungen: 775.000 Euro gibt das Land. Das allerdings ist weniger als bisher – vor allem wegen der auf nunmehr 2920 gesunkenen Einwohnerzahl.

Bei den Ausgaben schlägt mit 1,1 Millionen Euro am stärksten die Kreis- und Schulumlage zu Buche. Zum Vergleich: Für Investitionen stehen der Gemeinde rund 827.000 Euro zur Verfügung. Wobei noch nichts sicher ist. Denn der wie schon in den Vorjahren eingeplante Bau der Brücke „An der Heimatstube“ ist von Fördermitteln abhängig. Die Zusage für die 530.000 Euro steht noch aus. „Das Projekt wurde nun in die Liste der Ersatzbaumaßnahmen aufgenommen. Wir bekommen also Geld, wenn andere abspringen“, erklärt Adam. Die Gemeinde würde sich mit 176.000 Euro an den Baukosten beteiligen.

Ansonsten stehen nur kleinere Investitionen an: Für den Sollstedter Friedhof soll ein 15.000 Euro teures Konzept erstellt werden, um unter anderem das Urnengräberfeld ansprechender zu gestalten. Mit 7500 Euro auf LED umgerüstet sollen die Laternen an der Landesstraße. Für neue Spielplatzgeräte sind 10.000 Euro da, neue Feuerwehr-Funkgeräte kosten 20.500 Euro. Eine ähnliche Summe ist für Technik nötig, die die Gemeindeverwaltung braucht, um auch elektronische Rechnungen empfangen und weiterverarbeiten zu können. Das Gemeindliche Entwicklungskonzept schließlich schlägt mit 38.000 Euro zu Buche. Nur mit diesem darf sich Sollstedt für das Förderprogramm der Dorfentwicklung bewerben.