Unterstützung für Kinderhospiz fortgesetzt

Seit drei Jahren unterstützt das auch in Sömmerda vertretene Autohaus Max Schultz das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Seitdem machte sich der Mercedes-Benz-Partner wiederholt stark für todkranke Kinder. In diesem Jahr ist das Unternehmen von sechs auf 14 Standorte gewachsen. Zeitgleich hat sich auch das soziale Engagement verdoppelt: 10.000 Euro gehen in diesem Jahr an diese ganz besondere Einrichtung im Thüringer Wald. Das Kinderhospiz hilft bereits ab dem Tag der Diagnose und begleitet den oftmals jahrelangen Pflege- und Betreuungsprozess bis über den Tod des geliebten Kindes hinaus.