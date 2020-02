Urania bezieht in zwei Jahren in Leinefelde neue Räume

Die Jahreshauptversammlung der Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld am Samstag, die vom stellvertretenden Vorsitzenden Joachim Nolte geleitet wurde, dauerte mehrere Stunden. Das war auch nötig, denn es galt viel zu bereden. Doch zunächst begrüßte Karl-Josef Löffelholz herzlich alle Mitglieder und Gäste, darunter Natalie Hünger, die in Vertretung des Bürgermeisters von Leinefelde-Worbis, Marco Grosa, kam, und Heinz-Rudolf Krause, Geschäftsführer des Vereins. In seinen Rechenschaftsbericht zog der Vereinsvorsitzende eine durchaus positive Bilanz über die Aktivitäten im vergangenen Jahr.

Demnach schlug die Bildungsarbeit mit insgesamt 115 Veranstaltungen und 2118 Teilnehmern sowie 67 Referenten zu Buche. „Mehr ist ehrenamtlich kaum möglich“, konstatierte der 74-Jährige sichtlich stolz. So fanden rund um den „PC“ neben dem nach wie vor gut gebuchten Einzelunterricht, den Wigbert Lindenbauer durchführte, verschiedene Projektschulungen statt. Beliebt waren, so Löffelholz, auch Veranstaltungen aus der Reihe „Ahnenforschung“ sowie zum „Platt Storjen“. Für Letzteres wolle man eine Möglichkeit zur Pflege der erhaltenswerten Mundart geben. Allein am ersten „Platt-Storje-Omd“ im Januar im vorigen Jahr nahmen rund 150 Gäste teil.

Ähnlich positive Resonanz gab es auch bei den Verkehrsteilnehmerschulungen und Exkursionen aus der Reihe „Urania öffnet Türen“. Besucht wurde beispielsweise die Grundschule in Worbis oder der Tragschrauber-Flugplatz in Kreuzebra. Dank der Unterstützung des Landrates, Werner Henning, konnte in Heiligenstadt zudem die Rettungsleitstelle des Landkreises sowie das iba-Institut, bekannt für 3-D-Druck, besichtigt werden. Weitere Ziele wie Uhren- und Postkartensammlung oder ein Stück Original-Berliner-Mauer, inklusive der dazugehörigen Geschichten, sorgten ebenfalls für Interesse. Das schafften auch die Vortragsabende mit einer großen Themenvielfalt, wobei unter anderem über abenteuerliche Reisen berichtet wurde. Selbst ein Liederabend fehlte nicht.

Die Veranstaltungen „Landrat direkt“ und „Bürgermeister direkt“ sowie eine Bücherabgabe in Kallmerode wurden ebenfalls gut genutzt. Auch einen wichtigen Schwerpunkt der Vereinsaufgaben, die Unterstützung für schulbezogene Jugendarbeit in der Förderschule „Tabaluga“, wobei unter anderem zwei Arbeitsgemeinschaften gefördert werden, benannte Löffelholz, ebenso ein weiteres Jugend-Projekt.

Der Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen und Institutionen sowie mit der Stadt Leinefelde-Worbis widmete sich ein weiterer Teil des Berichtes, in dem nicht zuletzt vom geselligen Vereinsleben die Rede war. Die Arbeit des Sütterlin-Clubs, der unter dem Dachverband der Urania agiert und sich hauptsächlich mit der Übertragung von Dokumenten in altdeutscher Schrift beschäftigt, wurde dankend gewürdigt. In diesem Zusammenhang informierte die Clubleiterin Eveline Seidenstücker im Rahmen eines Vortrages über das vielfältige Aufgabenspektrum und zog dabei ebenfalls positive Bilanz.

Auf großes Interesse stieß zudem die von Natalie Hünger vorgestellte Planung bezüglich des zukünftigen Domizils der Urania, das wahrscheinlich in zwei Jahren bezogen werden kann. Nicht nur damit war reichlich Gesprächsstoff für die Diskussionsrunde gegeben. Neben den üblichen Formalitäten und dem Bericht der Kassenprüferinnen Barbara Puff und Barbara Lobing gehörte noch eine Abstimmung zur Tagesordnung. Einstimmig angenommen wurde eine Satzungsänderung der Urania. Mit dem Schlusswort des Vorsitzenden, bei dem er auch für das aktuelle Jahr einen umfangreichen Veranstaltungsplan in Aussicht stellte, endete die Versammlung.