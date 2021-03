Es ist eine Postkartenkulisse: Im Hintergrund das blau schimmernde Mittelmeer. Am Himmel schaut die Sonne zwischen den weißen Wolken hervor. Eine leichte Brise bewegt die Blätter der Palmen an der Promenade. Wer bekommt bei solchen Szenen keine Lust, dem Lockdown in der Heimat zu entfliehen und sich am Strand von der Corona-Dauerkrise zu erholen?

„Mallorca erwartet euch schon“, lockt Francina Armengol die coronamüden europäischen Urlauber. Die Insel sei nach monatelangem Kampf gegen das Virus wieder ein „sicheres Ziel“, versichert die 49-jährige Regierungschefin der Balearischen Inseln. Armengol suchte sich einen besonderen Ort für ihre frohe Botschaft aus: das Dach des Kongresspalastes in Palma de Mallorca, das einen atemberaubenden Blick über die Meeresbucht bietet.

Mallorca: Harte Corona-Regeln haben die Zahl der Infektionen gesenkt

In luftiger Höhe gab Armengol den Neustart des internationalen Tourismus auf Mallorca bekannt. Schon in den Osterferien soll das Urlaubsgeschäft wieder anrollen. Die Reisekonzerne wie Europas größter Veranstalter Tui melden bereits steigende Buchungszahlen und wollen ihre Programme wieder hochfahren. „Wir kommen dem Wunsch unserer Urlauber nach und planen, Osterferien auf Mallorca zu ermöglichen“, sagt Tui-Deutschlandchef Marek Andryszak.

Im Dezember und Januar gehörte Mallorca noch zu den spanischen Coronahotspots. Doch Dank harter Coronaregeln schafften es die Mallorquiner, die Zahl der Infektionen stark zu drücken. Heute steht die Urlaubsinsel mit einer 7-Tage-Inzidenz von 22 Fällen pro 100.000 Einwohner sehr viel besser da als Deutschland und die meisten anderen europäischen Länder.

Mallorca hofft auf viele Urlauber aus Deutschland

„Wir sind das Mittelmeerziel mit der niedrigsten Ansteckungsinzidenz“, sagt Armengol. „Und wir wollen dieses Jahr wieder zu einer führenden Reisedestination werden.“ Mallorca ist seit Jahren die meistbesuchte Urlaubsinsel Europas. Aber im Coronajahr 2020 erlebte das Eiland, das vom Tourismus lebt, den schlimmsten Besuchereinbruch der Geschichte: Statt der üblichen 12 Millionen Feriengäste kamen nur zwei Millionen in- und ausländische Urlauber.

2021 soll nun alles besser werden: Präsidentin Armengol rechnet angesichts inzwischen sehr niedriger Infektionszahlen damit, dass Deutschland, der wichtigste touristische Markt, noch vor Ostern die Reisewarnung für Mallorca aufheben wird. Damit würde dann zum Beispiel auch die heimatliche Quarantänepflicht für deutsche Mallorca-Rückkehrer wegfallen. Allerdings wird die PCR-Testpflicht für Mallorca-Besucher vermutlich noch länger bestehen bleiben. Denn die Urlaubsinsel will einen Virusrückfall mit allen Mitteln vermeiden.

Restaurants und Bars sind wieder geöffnet - aber mit Einschränkungen. Foto: Clara Margais / dpa

Bei vielen Reiseveranstaltern kann der Coronatest mitgebucht werden

Der negative Coronatest muss bei der Einreise auf dem Airport in Palma präsentiert werden und darf nicht älter sein als 72 Stunden. Die Airlines verlangen den Testnachweis meist bereits beim Einschecken auf dem Heimatflughafen.

Bei vielen Reiseveranstaltern kann die Coronaanalyse gleich mitgebucht werden. Zudem müssen alle internationalen Flugreisenden im „Spain Travel Health-Portal“ ein Formular zur Gesundheitskontrolle ausfüllen, das einen QR-Code erzeugt, der bei der Einreise vorgelegt werden muss.

Wer über Ostern nach Mallorca kommt, wird allerdings auch dort daran erinnert werden, dass die Coronapandemie noch nicht überwunden ist. Es gilt weiterhin auf der Insel die totale Maskenpflicht. Sogar im Freien, wenn keine anderen Menschen in der Nähe sind. Die Maske muss auch auf den gastronomischen Außenterrassen benutzt werden. Nur im Moment des Getränke- und Speisenkonsums darf man „oben ohne“ sein.

Mallorca: Restaurants und Bars sind geöffnet

Biergärten und Terrassen von Bars sowie Restaurants sind erst seit Kurzem wieder geöffnet, aber nur bis fünf Uhr nachmittags und mit einem Drittel der üblichen Personenkapazität. Mittagessen ist im Außenbereich der Restaurants also möglich, Abendessen derzeit nicht. Zudem gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis sechs Uhr morgens.

Übrigens: Auch auf den Kanarischen Inseln und auf dem spanischen Festland ist die Einreise für ausländische Osterurlauber mit negativem Coronatest erlaubt, teilte Spaniens Gesundheitsministerin Carolina Darias mit. Obwohl die wöchentliche Coronainzidenz dort mit Werten zwischen 60 (Kanaren) bis 100 (Madrid) deutlich höher liegt als auf Mallorca.

Während internationale Touristen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz oder Luxemburg sich also auf einen Osterurlaub in Spanien freuen können, haben spanische Touristen das Nachsehen. Für sie verhängten die nationalen Gesundheitsbehörden ein strenges Reiseverbot. Viele Spanier sind entsprechend sauer, denn sie dürfen sich in den Osterferien nur innerhalb ihrer Wohnregion bewegen.

