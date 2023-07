Economy buchen, aber First Class fliegen: Möglich ist das.

Sommerferien Luxus-Fliegen: So kommen Sie kostenlos in die First Class

Economy kaufen, aber First Class fliegen – wer träumt davon nicht? Mit Tricks ist das tatsächlich möglich, verrät eine Flugbegleiterin.

Die Sommerferien stehen kurz bevor. Viele Menschen in Deutschland machen dann Urlaub im Ausland. Gerade bei weiteren Reisen dient Reisenden das Flugzeug als schnellstes Transportmittel. Aus Kostengründen buchen viele Urlauber die Economyclass. Normalerweise kann ein solches Upgrade mehrere Hundert Euro kosten, abhängig von Fluggesellschaft und Strecke. Doch es gibt einfache Möglichkeiten, um in der First Class zu fliegen – ohne dafür zu zahlen.

Auf ihrem TikTok-Kanal verrät die Flugbegleiterin Cierra Mistt ihren mehr als 3,3 Millionen Followern zahlreise Reisetipps. In einem Video etwa erklärt sie, wie Passagiere kostenfrei ein Upgrade für die First Class erhalten können.

Passagiere aus der letzten Reihe bekommen eher ein Upgrade in die First Class

In der letzten Reihe sitzen

Laut der Flugbegleiterin hätten vor allem Passagiere, die einen Sitzplatz in der letzten Reihe gebucht haben, bessere Chancen auf ein Upgrade in die First Class. „Eine Sache, die Fluggesellschaften gern verschweigen, ist, dass wir bei den meisten Flügen Menschen aus Gewichts- und Gleichgewichtsgründen bewegen müssen.“ Das Gewicht muss muss so verteilt werden, dass das Flugzeug ausbalanciert ist und sicher abheben kann. Dafür müssten vor allem Menschen von ganz hinten nach vorne umgesetzt werden. Das geht natürlich nur, wenn das Flugzeug nicht voll ausgebucht ist.

Bei überbuchten Flügen einen späteren nehmen

Auch für sogenannte Vollbuchungsflüge verrät Cierra Mistt einen Trick. „Sind Flüge überbucht, fragt der Gate-Agent normalerweise nach Freiwilligen, die den Flug wechseln wollen und bietet Geschenke oder Rabatte an, um sie anzulocken", so die Flugbegleiterin in ihrem TikTok-Video. Wer kostenlos First Class fliegen will, solle auf solche Incentives achten. Jedoch rät die Flugbegleiterin davon ab, diese anzunehmen. Stattdessen sollen Passagiere zum Gate-Agenten gehen und ihren Preis in bar ausgezahlt haben wollen. „Wenn der Gate-Agent Sie auf den nächsten Flug umbucht, stellen Sie sicher, dass er sie in die First Class bringt, um den Zeitverlust auszugleichen“, sagt Mistt. In mehr als 99 Prozent der Fälle hätten dieser Trick Erfolg.

Kleine Aufmerksamkeiten für die Flugbegleiter mitbringen

In einem weiteren Video erklärt Cierra Mistt eine weitere, einfachere Möglichkeit, ein kostenloses Upgrade an Bord zu erhalten. So könne es etwa schon Wunder wirken, wenn man dem Kabinenpersonal zum Beispiel eine Tafel Schokolade mitbringe.

Lesen Sie auch: Urlaub: Zeit der Billigtickets vorbei – Warum Fliegen teurer wird

Kostenfreies Upgrade in die Erste Klasse: Später Check-in erhöht Chancen

Auch auf das richtige Timing kommt es an: Hat man einen überlasteten Linienflug gebucht, kann es einen Versuch wert sein, später einzuchecken als man es sich normalerweise trauen würde, verrät der ehemalige Flugbegleiter Simon J. Marton der „Daily Mail". Auf diese Weise erhält man womöglich einen freien Platz in der First Class, sofern dieser vorhanden ist. Aber Achtung: Das kann natürlich auch nach hinten losgehen.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema: