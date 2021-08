Madrid/Berlin. Die spanische Regierung hat mehrere Bundesländer zu Risikogebieten erklärt. Urlauber müssen nun strengere Einreise-Regeln beachten.

Spanien hat fünf deutsche Bundesländer zu Corona-Risikogebieten erklärt

Das hat Folgen für die Einreise von Urlaubern aus Deutschland

Welche Bundesländer betroffen sind und was das für Touristen bedeutet

Spanien stuft immer mehr deutsche Bundesländer als Corona-Risikogebiete ein. Das hat Auswirkungen auf deutsche Urlauber - auch für die Einreise nach Mallorca. Nachdem die spanische Regierung am vergangenen Montag Hamburg zum Risikogebiet erklärt hat, folgen seit dieser Woche vier weitere Bundesländer: Berlin, Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Schleswig-Holstein.

Das heißt: Alle Reisenden ab zwölf Jahren müssen bei der Einreise nach Spanien zwingend einen negativen Antigen-Schnelltest, einen PCR-Test oder ihre Impf- und Genesungsnachweise vorlegen.

Spanien weist Risikogebiete aus: Hohe Inzidenzwerte in den Bundesländern

Grund für den Schritt seien laut spanischer Regierung die steigenden Inzidenzwerte in Deutschland. Berlin und Hamburg kommen bereits seit Tagen über 7-Tage-Inzidenzen von über 50. Auch Hotspots wie Flensburg mit einer Inzident von 90,9 und Kiel mit 107,4 dürften für den Schritt der spanischen Regierung gesorgt haben.

Das Auswärtige Amt informiert auf seiner Internetseite Reisende, dass die spanischen Behörden drei Nachweise akzeptieren: Einen negativen, maximal 48 Stunden alten Antigen-Schnelltests (alternativ auch einen 72 Stunden alten PCR-Test), einen vollständigen Corona-Impfschutz oder eine bescheinigte Covid-19-Genesung.

Außerdem müssen alle Urlauber ein Formular im "Spain Travel Health-Portal" zur Gesundheitskontrolle ausfüllen. Urlauber aus den nicht betroffenen deutschen Bundesländern, die direkt auf dem Luftweg nach Spanien kommen, müssen bei der Einreise keinen negativen Covid-19-Test und auch keinen Impfschutz nachweisen. Sie müssen aber dennoch das Einreiseformular ausfüllen.

Wer auf dem Landweg über Frankreich nach Spanien kommt, muss weiterhin in jedem Fall einen vollständigen Impfschutz, eine Covid-19-Genesung vorweisen oder einen negativen Covid-19-Test (maximal 48 Stunden alt) vorlegen. Davon ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren.

Spanien: Seit 27. Juli Hochinzidenzgebiet

Die deutschen Behörden haben Spanien am 27. Juli zum Hochinzidenzgebiet erklärt. Das heißt, alle die nicht geimpft oder genesen sind, müssen nach der Rückkehr nach Deutschland zehn Tage in Quarantäne, die frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Test beendet werden kann.

Zwar geht die Sieben-Tage-Inzidenz seit Tagen zurück, doch auf den Balearen mit Mallorca bleibt sie mit 251 hoch. Zur Eindämmung der Seuche gibt es zudem regional Sperrstunden und Einschränkungen der Versammlungsfreiheit. So gelten in Katalonien, Valencia, Andalusien, Navarra, Aragonien und Kantabrien wieder nächtliche Ausgehverbote in besonders schwer getroffenen Bezirken. (bef)