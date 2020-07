Gera. Acht Hubschrauber sind am Dienstag über Gera geflogen. Was war der Grund? Wir haben nachgefragt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

US-Helikopter fliegen über Gera – das war der Grund

Die US Armee verlegt derzeit Militärhelikopter vom französischen La Rochelle aus zu Trainingsorten nach Deutschland, Polen und Lettland. Auf ihrem Weg haben die Militärhubschrauber auch Thüringen überflogen. Acht US-Helikopter waren am Dienstag, gegen 10 Uhr, am Himmel über Gera zu sehen.

Auf ihrer Route werden verschiedene Stopps eingelegt, heißt es auf Nachfrage bei der US-Army-Pressestelle in Wiesbaden. Genaue Vorhersagen und Auskünfte, wann und wo die Hubschrauber unterwegs aufgetankt werden, können nicht gemacht werden, heißt es weiter.

Militärhubschrauber des Typs „AH-64-Apache“

Flug eines „AH-64 Apache“ (Archivbild). Foto: COVER Images via www.imago-images.de / imago images/xGiannisxPapanikosx

Bei den Maschinen handelte es sich um Helikopter des Typs „AH-64-Apache“. Diese gehören zur „101. Combat Aviation Brigade“, die die Operation „Atlantic Resolve“ unterstützt. Weitere Flüge werde es am 24. Juli geben. Dann werden den Angaben zufolge wieder rotierende Einheiten in Europa ankommen.

Operation „Atlantic Resolve“

Mit der Operation „Atlantic Resolve“ will die US-Armee die Nato-Alliierten in Osteuropa stärken. Erklärtes Ziel ist es, Frieden und Stabilität in Lettland und anderen östlichen Nato-Staaten zu sichern. Die USA verlegen seit 2014 rotierende Einheiten an die Nato-Ostgrenze.

Das könnte Sie auch interessieren: