München. Schauspielerin Uschi Glas verrät, wie sie sich fit hält, wer ihr großes Vorbild ist und was sie von den Klima-Aktivisten hält.

Von den „Winnetou“-Filmen bis zu „Fack ju Göthe“ – die Rollenpalette von Uschi Glas ist in der deutschen Film- und Fernsehbranche außergewöhnlich. Nun kommt im Portfolio der Schauspielerin auch noch der 100. Film der „Inga Lindström“-Reihe (am 1. Oktober um 20:15 Uhr im ZDF) hinzu. Und die 79-Jährige hat genug Energie, um noch vieles andere in ihrem Leben anzupacken, wie sie selbst sagt. Eine spektakuläre Feier zu ihrem 80. Geburtstag im nächsten Jahr gehört indes nicht dazu.