Live-Musik in vielen Facetten, ein Kunstmarkt oder das Gedenken am „Dreizeiler“ gehören zu den Veranstaltungen in den nächsten Tagen.

Veranstaltungen in Weimar

Advent im Atrium

Weihnachtliche Märchen liest Krispin Wich vom Galli-Theater Weimar am 30. November, 7., 8., 14. und 21. Dezember jeweils von 14.30 bis 15.30 Uhr auf der Eventbühne im Erdgeschoss des Atrium.

Zwei Bands im Turm

Die Weimarer Punkband „Timur und sein Trupp“ sowie die Berliner Punk-Cover-Band „Deaf Kennedys“ spielen am Samstag, 30. November, ab 20 Uhr im Kasseturm.

Jazz im Mon Ami

Als Duo treten der bulgarische Ausnahme-Saxofonist Vladimir Karparov und der virtuose Gitarrist Andreas Brunn, der in Weimar studiert hat, zur Jazzmeile am Sonntag, 1. Dezember, ab 20 Uhr im Mon Ami.

Adventskunstmarkt

Die „Künstlergruppe Kraftvoll“ mit zwölf Weimarer und Jenaer Künstlern ruft am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 18 Uhr zum 4. Adventskunstmarkt in die Freiherr-vom-Stein-Allee 15. Angeboten werden Malerei, Design-Produkte, Plastiken und keramische Kunstwerke.

Musik zum 1. Advent

Adventslieder und Motetten von Eccard, Hammerschmidt und Raphael präsentiert ein Doppelquartett unter Leitung von Kantorin Anne Hoff zur Adventsandacht am 1. Dezember ab 16 Uhr in der Johanneskirche. Bereits 15.45 Uhr spielt ein Blechbläserquartett auf den Stufen der Kirche bekannte Adventslieder und verabschiedet die Besucher so auch nach Kaffee, Glühwein und Gebäck.

Gedenken am Dreizeiler

Die Aids-Hilfe Weimar & Ostthüringen ist am 1. Dezember, dem Welt-Aids-Tag, 10 bis 20 Uhr mit Kaffee und Glühwein in der Vereinshütte auf dem Weihnachtsmarkt präsent. Um 17 Uhr findet die traditionelle kleine Gedenkveranstaltung am „Dreizeiler für Weimar“ (vor Deutsche Bank) statt.

Konzert in Oberweimar

Bachs Kantate „Schwingt freudig Euch empor“ und a-cappella Chormusik von Renaissance bis Moderne gestaltet das Weimarer Vokalensemble (Leitung Olaf Storbeck) am Sonntag, 1. Dezember, ab 17 Uhr mit den Solisten Heike Porstein, Sayaka Shigeshima, Klaus Brockhoff und Oliver Luhn bei freiem Eintritt in der evangelischen Kirche Oberweimar.

Musik & Krippenspiel

Weihnachtliche Chor- und Instrumentalmusik erklingt unter der Gesamtleitung von Ingo Geppert am Sonntag,1. Dezember, ab 17 Uhr in der Neuapostolischen Kirche (Thälmannstr. 9). Zudem gibt es ein Krippenspiel.

„Bosque Magico“

Als Duo „Bosque Magico“ treten die Ausnahme-Musiker Mykyta Sierov (Oboe) und Ralf Siedhoff (Gitarre) am Sonntag, 1. Dezember, ab 19 Uhr bei freiem Eintritt im Projekt Eins (Schützengasse) auf. Anschließend gibt es eine Jam-Session.

Blitzer-Standort

Zur Schulwegsicherung an der Fürnberg-Grundschule steht der Panzerblitzer der Stadt ab Montag, 2. Dezember, in der 30er-Zone in der Bodelschwinghstraße.

Konzert im Klinikum

Das nächste Montagskonzert im Klinikum gestaltet am 2. Dezember ab 16.30 Uhr mit dem zwölfjährigen Zhen Wei Wong aus Singapur am Flügel ein Meisterschüler von Elena Nesterenko.

Live im C.Keller

Ambient Jazz-Rock spielt am Montag, 2. Dezember, ab 22 Uhr bei freiem Eintritt im C.Keller die 2018 in Berlin gegründete Band „Kloudfall“ mit Valentin Mayr (Klavier, Synths, Harmonium) Barney Riley (Schlagzeug) Dante Paolo Uccello (Harmonium, Synths, Klavier) Ruben Bernges (Gitarre) und Johannes Schauer (Bass).

Klavier im Forum

Studierende aus der Klasse von HfM-Professor Christian Wilm Müller gestalten am Montag, 2. Dezember, ab 16 Uhr im Forum Seebach in der Tiefurter Allee bei freiem Eintritt ein Klavierkonzert.