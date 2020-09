Verfärbter Fluss: Zorge bei Nordhausen bereitet Lesern Sorge

Die Zorge in Krimderode war am Montag rotbraun verfärbt.

„Die Zorge in Krimderode sah am Montag sehr komisch aus“, schreibt unser Leser Bernd Thielbeer über seinen Blick von der Brücke in der Freiheitsstraße in Krimderode. Und er ist nicht der einzige, dem an diesem Tag die seltsame Färbung des Flüsschens auffällt. Bei manchem werden dabei sogar böse Erinnerungen an die trübe Salza wach, wo im Frühjahr Absetzschlamm aus einem Fischzuchtbecken unbehandelt eingeleitet worden waren.

Im Fall der Zorge allerdings sei die Angst unbegründet, heißt es aus dem Landratsamt auf Anfrage unserer Zeitung. Laut Pressesprecherin Jessica Piper ist die Untere Naturschutzbehörde über die Verfärbung informiert. Hintergrund seien „durch den starken Regen der vergangenen Tage ausgespülte Sedimente“, so Piper. Sprich: Schlamm. Auch an der Helme lasse sich dies aktuell beobachten. Vor allem im Winter und bei Schmelzwasser trete dies vermehrt auf. Nach einigen Tagen seien beide Flüsse aber wieder so klar wie gewohnt, stellt die Pressesprecherin in Aussicht.