Vermisstenfall mit Hund Vermisstes Mädchen in den USA: Fall lässt Polizei staunen

Berlin. Eine Zweijährige aus Michigan wurde seit Mittwochabend vermisst. Das Ergebnis der Suche dürfte selbst die Polizei überrascht haben.

Der Hund gilt als des Menschen bester Freund. Zumindest für ein zweijähriges Mädchen aus Michigan, USA, ist das mehr als eine Redewendung. Das Kleinkind galt seit Mittwochabend als vermisst, nachdem es mit den beiden Familienhunden von zu Hause weggelaufen war. Zwei Stunden später wurde sie in einem Wald gefunden, wo sie auf dem kleineren Hund wie auf einem Fellkissen schlief.

Michigan: Rätsel um verschwundene Zweijährige gelöst

Die Polizei war am Mittwochabend gegen 20 Uhr (Ortszeit) zu einem Haus nahe der Ortschaft Faithorn an der Grenze zu Wisconsin gerufen worden, nachdem das Mädchen verschwunden war. Die Beamten suchten mit Drohnen und Polizeihunden nach dem Kleinkind, auch Bürger aus Michigan und Wisconsin halfen bei der Suche in dem abgelegenen Waldgebiet.

Erst gegen Mitternacht wurde die vermisste Zweijährige von einem Anwohner gefunden, der mit seinem Mountainbike unterwegs war. Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen etwa fünf Kilometer von ihrem Zuhause entfernt entdeckt.

Der Anwohner fand das Mädchen neben ihrem Hund liegend. "Sie hat sich hingelegt und einen der Hunde als Kissen benutzt. Der andere Hund lag neben ihr, um sie zu beschützen", sagte Mark Giannunzio von der Polizei in Michigan am Donnerstag. Das Mädchen wurde medizinisch untersucht und schien bei guter Gesundheit zu sein. "Das ist eine wirklich bemerkenswerte Geschichte", so Giannunzio.