Verstöße bei der Tierhaltung im Kreis Nordhausen: Wie das Veterinäramt dagegen vorgeht

Die Tierschutz-Aktivistin Jana Hoger sah sich in Werther die Hundehaltung an und machte die Missstände öffentlich.

Südharz. Die Behörde überwacht etwa 31.000 Haustiere im Landkreis Nordhausen. Bei Verstößen wird nicht weggeschaut. Die Vorgehensweise bei Anzeigen ist umstritten.

Das Veterinäramt des Kreises steht in der Kritik. Die Vorgehensweise der Behörde bei Anzeigen von Verstößen in der Tierhaltung ist für Außenstehende schwer nachzuvollziehen. Das zeigen zwei aktuelle Fälle im Landkreis.

Ende März wird einem Hundehalter in Werther vorgeworfen, mehrere Hunde unter schlimmsten Bedingungen in Zwingern zu halten und zu vernachlässigen. Tierschutzaktivistin Jana Hoger bringt den Fall an die Öffentlichkeit und alarmiert auch das Veterinäramt. Das handelt umgehend und stellt die Tiere sicher. Wenig später bekommt der Halter seine Tiere zurück. Als Begründung verweist die Behörde auf die Tatsache, dass der Besitzer die ihm erteilten Auflagen erfüllt hat. In den sozialen Netzwerken drücken viele ihr Unverständnis darüber aus.

Auch im Fall des Schäfers aus Lipprechterode wird das Veterinäramt kritisiert. Tierschützer werfen dem Mann vor, seine Hütehunde zu vernachlässigen. Ein Fernsehbeitrag macht den Fall bundesweit bekannt. Das Veterinäramt erteilt Auflagen und nimmt dem Schäfer die Hunde weg. Auch er bekommt die Tiere zurück, darf aber künftig nur zwei Hunde nutzen, um seinen Betrieb fortzuführen. Die Vorgehensweise in den Fällen verteidigt die Behörde.

Kontrolliert wird regelmäßig unangemeldet

Diese betreut und überwacht derzeit 1117 Betriebe in der Lebensmittelüberwachung sowie 2456 Nutztierbetriebe tierseuchen- und tierschutzrechtlich. Hinzu kommen etwa 38 Haus- und Heimtiere pro 100 Einwohner. „Das sind in unserem Landkreis etwa 31.000 Haus- und Heimtiere“, teilt Landratsamtssprecherin Jessica Piper mit. Dabei müssen unter anderem Anlasskontrollen, die aus Beschwerden und Anzeigen resultieren, vorgenommen werden. Im Tierschutzbereich sind 2021 insgesamt 142 Tierhaltungen zur Anzeige gebracht worden, 2022 waren es 168 Tierhaltungen, 2023 bisher 47. „Aus diesen resultieren mehrere Anfahrten zur Tierhaltung, da regelmäßig unangemeldet kontrolliert wird“, führt die Sprecherin weiter aus.

Laut Tierschutzgesetz berechtige die tierschutzrechtliche Generalermächtigung das Veterinäramt zum Erlass der notwendigen Anordnungen zur Beseitigung festgestellter und zur Verhütung künftiger Verstöße. Die Anordnung der Fortnahme und anderweitigen Unterbringung der Tiere setze voraus, dass das betreffende Tier entweder erheblich vernachlässigt sei oder schwerwiegende Verhaltensstörungen zeige. „Die Behörde ist verpflichtet, stets zu prüfen, ob mildere Mittel zur Herstellung tierschutzkonformer Zustände zur Verfügung stehen“, sagt sie.

2021 habe das Veterinäramt über Fortnahmen und nach Zurücklassen von Tieren in 16 Fällen Tiere ins Tierheim Nordhausen gebracht, in drei Fällen wären die Tiere endgültig weggenommen worden. „2022 waren es unter anderem 65 Meerschweinchen, 7 Kaninchen, 17 Katzen und 6 Hunde, die ins Tierheim kamen. In sechs Fällen wurden die Tiere endgültig fortgenommen, in drei Fällen wurde ein Tierhalteverbot ausgesprochen“, so Jessica Piper.

Das Veterinäramt ahndet Missstände in der Tierhaltung zudem mit Ordnungswidrigkeitsverfahren. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Straftat werden die Verfahren abgegeben.

Ein Schäfer aus dem Kreis Nordhausen steht am öffentlichen Pranger