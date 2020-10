Vertrauen aufbauen und Teamgefühl stärken

Im Oskar-Gründler-Gymnasium in Gebesee ist sie nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist von der eigenen Schulkleidung, deren Logo die Schüler selbst kreiert haben. T-Shirts, Hoodies oder Jacken werden von Schülern, genauso wie von Lehrern, der Schulleitung und sogar vom Hausmeister getragen. Das war das erste, große Projekt, das die Schülervertretung, dazu zählen die Klassensprecher und deren Stellvertreter, gestemmt hat.

Bei der Schulkleidung ist es nicht geblieben. Die Schülervertretung entwarf auch ein eigenes Hausaufgabenheft, das seit diesem Schuljahr im Umlauf ist. „Fotos, die Schulordnung und schulinterne Termine machen das Heft einzigartig“, berichtet Schulsprecherin Pia Oelsner, die noch an ein weiteres Projekt einen Haken setzen kann. So war die Mittagsversorgung lange Zeit ein Thema in der Schule. „Nur noch wenige Schüler machten davon Gebrauch. Immer wieder gab es Kritik“, berichtet sie. Die Schülervertretung nahm sich der Sache an und hatte Erfolg. Seit diesem Schuljahr wird das Gymnasium von einem neuen Essensanbieter versorgt, berichtet Schulsozialarbeiterin Anette Laufer und freut sich, dass die Arbeit der Schülervertretung Früchte trägt.

Zusammen mit den beiden Vertrauenslehrern, Gabor Radli und Juliane Günther, sowie der Schülervertretung machte sie sich dafür stark, dass im Gymnasium eine Schülervertreter(SV)-Stunde eingeführt wurde, die für alle 450 Gebeseer Schüler zum festen Stundenplan gehört. „Das ist bislang einzigartig im Landkreis“, berichtet Anette Laufer. Nicht nur sie ist überzeugt, dass alle von diesem Modell profitieren. So sprach Stefanie Schreiber vom Thüringer Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung der Gebeseer Schule in dieser Woche ein gutes Zeugnis aus. „Die Schülervertretung ist stark aufgestellt. Was die Schüler hier auf die Beine stellen, ist überdurchschnittlich.“

Stefanie Schreiber war nicht ohne Grund an der Schule. Zusammen mit Pierre Zissel bot sie für die Schülervertretung ein zweitägiges Aufbauseminar an. Nach einem erfolgreichen Basiskurs hatte sich die Schule bei der Stiftung um eine Fortführung beworben und den Zuschlag erhalten. Damit erfuhren die über 40 Mädchen und Jungen etwas über die Rechte und Pflichten der Schülervertretung, reflektierten ihre eigene Arbeit und stellten dabei Stärken und Schwächen heraus. Für die weitere Arbeit gab es Tipps und Tricks, wie sich Sitzungen strukturieren oder Ziele mit Handlungsplänen leichter verwirklichen lassen. Großen Anklang fanden Kooperationsspiele, bei denen es um Vertrauen und Teamgefühl ging. Für Pia Oelsner eine besondere Erfahrung. „Dieses Gemeinschaftsgefühl hätten wir ohne die Coaches der Stiftung nicht erleben können. In den Versammlungen lernen sich die Schüler nicht wirklich kennen.“ Geholfen habe das Seminar auch, Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen, um sie leichter lösen zu können.

Dass Schüler tatsächlich etwas verändern können, ist für Jonas Fiedler, Klassensprecher der 10b, Motivation, in der Schülervertretung mitzumischen. Nicolas Rößler aus der 8c will seine Schule weiter voranbringen und hat deshalb die Wahl zum Klassensprecher angenommen. Pläne gibt es im Gymnasium noch mehr. So stehen ein Schulfest und ein Schulball für dieses Schuljahr ganz oben auf der Vorhabenliste. Auf die Fahnen geschrieben hat sich die Schülervertretung auch ein langfristiges Projekt. So wünschen sich die Schüler ein grünes Klassenzimmer.