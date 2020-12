Verwirrung bei Onlineanmeldung für Corona-Impfung

Die ehemalige Berufsschule in der Händelstraße 10 in Leinefelde soll Impfzentrum für das Eichsfeld werden.

Eichsfeld Zwei Impfzentren in Nordthüringen können bisher ausgewählt werden. Weitere folgen in einer zweiten Phase

Für Verwirrung sorgte das am Mittwoch an den Start gegangene Thüringer Impfportal. Zunächst war es nicht möglich, sich für einen Termin anzumelden. Diese Erfahrung machte auch ein Heiligenstädter (Name ist der Redaktion bekannt), der seine über 80-jährigen Eltern am Mittwoch anmelden wollte. „Um 8 Uhr habe ich es gleich versucht. Ich konnte das Formular ausfüllen, aber es ging nicht abzuschicken. Dann habe ich es weiter durchgehend probiert. Um 10.15 Uhr konnte ich für meine Eltern einen Termin buchen.“

Jedoch habe er sich beim Ausfüllen des Formulars sehr gewundert, denn das Impfzentrum im Landkreis Eichsfeld in Leinefelde tauchte nicht in der Liste zur Auswahl auf. „Ich fahre jetzt mit meinen Eltern am 13. Januar nach Bad Frankenhausen“, so der Heiligenstädter. Auch für die zweite Impfung müsse er nun den weiten Weg aus Heiligenstadt Anfang Februar auf sich nehmen.

„Die Eichsfelder mögen sich noch etwas in Geduld üben. Es werden alle nach der entsprechend festgelegten Reihenfolge geimpft“, sagt Dr. Michael Schulze, Kreisstellenvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung im Landkreis Eichsfeld. Er nennt auch den Grund, warum einige Impfzentren, wie auch das Leinefelder, mit Start des Portals noch nicht zur Auswahl stehen: „Die Impfzentren wurden in zwei Phasen eingeteilt. Zur zweiten Phase gehört das Leinefelder Impfzentrum. Ab der zweiten Januarwoche wird es möglich sein, sich für dieses anzumelden“, so Schulze, der darauf hinweist, dass der Start der Impfaktion im Eichsfeld für Ende Januar geplant sei.

Laut Schulze haben im Eichsfeld die Impfungen auch durch die mobilen Impfzentren noch nicht begonnen. „Die zehn mobilen Impfzentren sind zum Beispiel erst in Weimar und Erfurt unterwegs. In der Peripherie geht es etwas später los.“ Die Terminvergabe mit den betreffenden Einrichtungen laufe aber schon, auch Pflege- und Seniorenheime könnten sich natürlich schon jetzt mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Verbindung setzten, um Termine abzusprechen.

Gute Nachrichten hat der Mediziner auch für alle Thüringer, die nicht selbst in die stationären Impfzentren kommen können. „Wer nicht transportfähig oder schwer krank ist, kann und wird zuhause geimpft.“ Dafür würden die mobilen Impfzentren im sogenannten Rendezvoussystem mit den Hausärzten kooperieren und Termine abstimmen. Aber auch dafür braucht es noch Geduld. „Ab Februar sollte das möglich sein“, so Dr. Michael Schulze.

Eine Anmeldung für die Nordthüringer ist zurzeit nur in den Impfzentren Bad Frankenhausen und Bad Langensalza möglich. Beide Zentren sind barrierefrei. Mit Leinefelde kommt in der zweiten Phase ein weiteres barrierefreies Impfzentrum hinzu.

In vielen Thüringer Kliniken haben die Impfungen bereits begonnen. Im Eichsfeld-Klinikum bereitet man sich intensiv auf die Übernahme von Impfstoff vor. Im Eichsfelder Krisenstab sei am Mittwochmorgen über das Thema gesprochen worden, bestätigt Uwe Schotte, der Ärztliche Direktor des Klinikums. „Wir können loslegen“, sagt er. Sobald der Impfstoff eingetroffen sei, könne man sofort mit den Impfen im Klinikum beginnen. „Das übernehmen unsere Ärzte selbst“, so Schotte. Man warte jetzt auf die Zuteilung vom Land Thüringen. Schotte rechnet mit dem Eintreffen des Impfstoffes in der ersten Januarwoche.