VG Uder gründet gemeinsamen Feuerwehrzweckverband

„Entweder jeder stirbt für sich allein oder wir gehen zusammen weiter.“ So umreißt Thomas Heddergott (CDU), Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Uder (VG), die Entscheidung, die im vergangenen Jahr in der VG ausgiebig beraten wurde. Es geht um die Feuerwehren, die vielerorts keine Einsatzbereitschaft nachweisen konnten, und deshalb auf lange Sicht hätten geschlossen werden müssen.

Bereits am 6. Februar vergangenen Jahres saßen der VG-Vorsitzende, der Ordnungsamtsleiter und der Ortsbrandmeister der Gemeinde Uder bei Kreisbrandinspektor Mirko Lipinski und berieten, wie anstehende Probleme der Feuerwehren in der VG Uder wie Einsatzbereitschaft, Qualifikation der Wehrführer und technische Ausstattung besser gelöst werden könnten. „Vor allem der nicht vorhandene Atemschutz von Feuerwehren in den kleineren Ortschaften war ein Problem“, so Thomas Heddergott. Den Anstoß zu der Beratung hatten die Gemeinden Uder, Steinheuterode und Eichstruth gegeben.

Besser als mehrere kleine Vereinbarungen

Eigentlich waren kleine Zweckvereinbarungen zwischen einzelnen Gemeinden geplant. „Das ging aber nicht, da wir nicht in jeder Feuerwehr einen Zugführer, sondern nur Gruppenführer haben. Diese Qualifikation sei aber für den Ortsbrandmeister einer Gemeinde gefordert. Daher war auch eine Erweiterung der Verantwortung auf die Nachbargemeinde nicht möglich.“

Im Laufe des vergangenen Jahres hatten also alle 13 Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Uder beschlossen, die Aufgaben der Feuerwehr nach dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz auf die VG Uder zu übertragen. Es wurde eine neue Feuerwehrsatzung beschlossen. Nun musste diese neue Feuerwehrorganisation noch mit Leben erfüllt werden, und so waren Kameraden und Bürgermeister aus der VG am Samstag in die Riedelsburg zur Gründungsversammlung der „Freiwilligen Feuerwehr VG Uder“ eingeladen.

Vermutlich bisher einmalig in ganz Thüringen

Die Idee des Zusammenschlusses von Feuerwehren innerhalb einer VG sei nicht ganz neu, so Thomas Heddergott, nur sei ihm bis heute in Thüringen „keiner bekannt, der das in dieser Form umgesetzt hat“. Er zitiert in diesem Zusammenhang ein Schreiben des Thüringer Innenministeriums vom April 1997 an alle Landratsämter im Freistaat Thüringen: „Die notwendigen Ausgaben zur Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Feuerwehr übersteigen teilweise die finanzielle Leistungskraft der einzelnen Gemeinde.“ Deshalb werde die Gründung eines Zweckverbandes innerhalb einer Verwaltungsgemeinschaft angeraten.

Raphael Hartmann ist der Ortsbrandmeister der VG Uder. Foto: Johanna Braun

Und daraus ergeben sich einige Vorteile, wie der VG-Chef erklärt: Nicht jede Feuerwehr brauche jedes Gerät und Fahrzeug. Man könne sich nun auch austauschen. Auch bestimmte Spezialausrüstungen können gemeinsam für die ganze Verwaltungsgemeinschaft vorgehalten werden, da die Feuerwehren in den Gemeinden der VG rechtlich Teil einer Feuerwehr sind. Außerdem werde die Ausbildung der Einsatzkräfte effektiver, da zum Beispiel eine Spezialisierung der einzelnen Ortsteil-Feuerwehren für bestimmte Einsatzfälle wie Technische Hilfeleistung oder Gefahrguteinsätze sinnvoll sein kann.

In der neuen Struktur hat der Gemeinschaftsvorsitzende die Aufgaben und Pflichten des Bürgermeisters zu erfüllen. Er haftet also im Ernstfall persönlich, so wie zuvor die einzelnen Bürgermeister in ihren Gemeinden. Ein Ortsbrandmeister hat die Leitung der Feuerwehr. Er ist für die Einsatzbereitschaft in der Verwaltungsgemeinschaft verantwortlich. Die Ortsfeuerwehren in den Mitgliedsgemeinden werden von den Wehrführern geleitet, für deren Qualifikation in der neuen Konstellation jetzt der Gruppenführer ausreichend ist.

Letztere werden im normalen Turnus in den einzelnen Gemeinden gewählt. Die Gruppen- und Zugführer der einzelnen Feuerwehren mussten bei der Gründungsversammlung alle neu bestellt werden. Aber einen Ortsbrandmeister gab es bisher noch gar nicht. Vorgeschlagen wurde Raphael Hartmann, der auch als einziger in der VG die nötige Qualifikation zum Verbandsführer hat. In geheimer Wahl wurde er gewählt. Zum Stellvertreter wurde Johannes Wagner ernannt. Raphael Hartmann arbeitet schon seit einigen Monaten halbtags als Sachbearbeiter und Koordinator für das Feuerwehrwesen in der Verwaltungsgemeinschaft, worüber Thomas Heddergott sehr froh ist.

Drei Ausrückebereiche festgelegt

Festgelegt wurden drei Ausrückebereiche: Uder/Lutter, Birkenfelde und Wüstheuterode. Thomas Heddergott beschreibt den idealen Ablauf so: „Die einzelnen Feuerwehren kennen die örtlichen Gegebenheiten und können im Ernstfall, sagen wir bei einem Brand, schon einmal die Schlauchstrecke aufbauen. Eine andere Einsatzgruppe mit nötiger Qualifikation kann dann beim Eintreffen die Einsatzleitung übernehmen.“ Die Bereitschaftszeiten müssen nun noch organisiert werden.

Mit dem neuen Konstrukt verteile sich die Last auf alle gleichmäßig, keine Gemeinde wird ihre Feuerwehr verlieren. Bei allen Strukturen braucht es aber vor allem Menschen, die sich in diesem Ehrenamt einsetzten wollen und deshalb appellierte der VG-Chef am Samstag an alle Anwesenden, indem er sagte: „Ich möchte sie ermuntern, ihre Bereitschaft zu einer weiterführenden Qualifikation zu erklären. Ich möchte Sie ermuntern, Kameradschaften zu pflegen und Andere für das Mittun in der Freiwilligen Feuerwehr zu begeistern.“

Denn er wisse, wie schwer es ist, noch Menschen zu finden, die sich in den Dienst für Andere nehmen lassen. „Ich möchte, dass wir bestmöglich die Arbeit in den Jugendfeuerwehren unterstützen und beim Nachwuchs Freude wecken, in der Feuerwehr mitzumachen und einer von denen zu sein, die mit Technik umgehen lernen und sich für Andere einsetzen. Wir bilden in der Feuerwehr letztlich kleine Helden des Alltags aus.“