Viele beteiligen sich an Blutspendeaktionen - „Wir spüren eine große Solidarität“

Doris M. ist etwas irritiert. Eigentlich sollen Menschen gerade möglichst einen Mindestabstand von zwei Metern zueinander einhalten. Wegen des großen Andrangs ist das allerdings gestern bei der Blutspendeaktion im Mehrzweckgebäude des Erfurter Steigerwaldstadion kaum einzuhalten. Eingeladen hat der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Allein in der ersten von vier Stunden hätten schon 30 Menschen Blut abgegeben. „Wir spüren gerade eine große Solidarität“, sagt DRK-Teamleiter Niko Feldmann. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Und die braucht es auch und gerade in Zeiten von Corona. Als Dienstleister versorgt das DRK nicht zuletzt die Thüringer Kliniken mit Spenderblut. Krankheiten wie Krebs machen keine Pause, sagt Feldmann. Da man nicht wisse, wie lange Blutspenden angesichts täglich neuer Entwicklungen rund um das Coronavirus möglich sein werden, seien die mobilen Spendeeinheiten in diesen Tagen überall in Thüringen unterwegs, um einen möglichst großen Vorrat anzulegen.

Die Termine vor Ort verbreite man über Zeitungen, Social Media oder Einladungen im Briefkasten. Zudem ist der Landessitz des DRK- Blutspendedienstes in Erfurt-Marbach in den nächsten zwei Wochen nachmittags auch für Spender geöffnet. Das Universitätsklinikum in Jena, das selbst Blutspenden sammelt, hatte kürzlich vor zurückgehenden Spenden gewarnt. Meldungen um das Coronavirus verunsicherten viele Bürger, das spüre man auch an der signifikant sinkenden Spenderbereitschaft.

Spenden kann allerdings weiter jeder Erwachsene zwischen 18 und 68 Jahren, der sich gesund fühlt und mehr als 50 Kilogramm wiegt. Die Blutsicherheit sei gewährleistet, man halte strenge hygienische Regeln ein, bei allen Spendern werde Fieber gemessen und ein Arzt-Check durchgeführt, so Nico Feldmann. In Blut sei das Corona-Virus bisher nicht nachgewiesen worden, Hinweise auf eine Übertragung bei einer Blutspende gebe es nicht. „Menschen selbst mit einem leichten Schnupfen oder Husten weisen wir derzeit aber darauf hin, dass für sie eine Blutabgabe derzeit nicht möglich ist.“

