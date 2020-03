Viele Fragen an neuen Leiter der Sömmerdaer Kommunalaufsicht

Eigentlich wollte es Tobias Kammerbauer nach fünf Jahren in Berlin etwas beschaulicher haben, doch die erste Woche als Leiter der Kommunalaufsicht im Landratsamt Sömmerda hatte es aufgrund der aktuellen Ereignisse in sich. Neben dem Kennenlernen der Mitarbeiter im Haus standen die Konsequenzen der Corona-Krise, die Auswirkungen auf Gemeinderatssitzungen und kommunale Arbeit im Mittelpunkt seines Tuns. Und dieses Thema wird den 37-Jährigen ganz sicher auch in den kommenden Wochen stark beschäftigen.

Beruflich war der in Pforzheim Geborene immer mit Kommunalrecht befasst, arbeitete die vergangenen fünf Jahre in der Senatsverwaltung Berlin im Bereich Inneres und Sport und war dort für die Bezirksaufsicht zuständig, erzählt er. Er habe von Berlin wieder in ein Flächenland wechseln wollen, das finde er interessant. Und er wollte eine Führungsposition übernehmen. Da habe das Angebot aus Thüringen gepasst. Wie in Baden-Württemberg gebe es hier viel Wald und viel Grün. Und eigentlich ist es hier auch beschaulich. Nur in diesen Zeiten eben nicht.

Zwei Wochen lang hat sich Dr. Tobias Kammerbauer im Landesverwaltungsamt in Weimar auf seine neue Aufgabe vorbereitet, erhielt quasi eine „Kurzeinarbeitung“. Nun muss er in den nächsten Wochen und Monaten viele Fragen aus den Städten und Gemeinden des Landkreises beantworten.

Zu den Aufgaben gehört auch die Würdigung der Haushaltssatzungen dieser Kommunen. Elxleben hat den Beschluss des Etats 2020 Anfang der Woche gerade noch fassen können, bevor es weitergehende Einschränkungen für Versammlungen gab. In anderen Städten und Gemeinden steht die Haushaltsberatung noch an – und die Frage muss geklärt werden, wie das in Zeiten der Corona-Krise geschehen kann.

Der Kreistag hat den Kreishaushalt in seiner jüngsten Sitzung im zweiten Anlauf beschlossen, das Papier liegt jetzt zur Genehmigung im Landesverwaltungsamt. Um Aufträge auszulösen, braucht es aber konkreter Beschlüsse. Landrat Harald Henning (CDU) hat den Bau- und Vergabeausschuss, der eigentlich am Mittwoch (18. März) stattfinden sollte, abgesagt. Er wollte die Mitglieder keiner Gefahr aussetzen, erklärt er.

Bis zu einer gewissen Summe – abgestuft in verschiedenen Bereichen bis zu höchstens 80.000 Euro – kann der Landrat von seinem Eilentscheidungsrecht Gebrauch machen. Das wolle er aber nicht überstrapazieren und bei wichtigen Dingen immer nur in Absprache mit den Fraktionen tun. Darüber habe er die Fraktionsvorsitzenden in einem Schreiben informiert, so Henning. Das Innenministerium müsse prüfen, ob es auch Abstimmungen ohne Sitzungen, etwa über Umlaufverfahren oder andere Formen, geben könne.

Begonnene Bauprojekte wie der Neubau an der Regelschule Buttstädt oder die Außenanlagen an der Grundschule Haßleben, bei denen die nächsten Leistungen schon vergeben sind, werden auf alle Fälle fortgeführt, sagt der Landrat. Vorausgesetzt die Baufirmen sind dazu in der Lage. Verzögern wird sich der Bau des Mehrzweckgebäudes an der Grundschule Kölleda. Dort habe man bei der Ausschreibung der Rohbauarbeiten nur Angebote erhalten, die in der Höhe „jenseits von Gut und Böse“ lagen, so Henning. Man werde dieses Projekt neu ausschreiben müssen.