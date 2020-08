Anwohner Thomas Nier (rechts) berät mit Stadtratsmitglied Oliver Stark (BfL) die Verkehrssituation in der Neustadt. Die Ausschilderung des Verkehrsverbots für ein- und zweispurige Kraftfahrzeuge ist nahezu ohne Effekt, weil die Ausnahmeregel „Anlieger frei“ viel Spielraum lässt.

Bad Lobenstein. In der engen Neustadt von Bad Lobenstein sind Anwohner geplagt vom starken Fahrzeugverkehr ins Koseltal.

Viele Schilder, wenig Effekt: Ärger in Bad Lobenstein

Die Verkehrssituation in der Bad Lobensteiner Neustadt ist für viele Anwohner nahezu unerträglich geworden. Durch die sehr enge und zudem äußerst holprige Straße wälzt sich immer wieder ein starker Fahrzeugverkehr, der streng genommen dort gar nicht unterwegs sein dürfte. Denn es gibt einen für Kraftfahrzeuge gesperrten Abschnitt, der nur für „Anlieger frei“ ist. Doch was bedeutet das in der Praxis?