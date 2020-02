Staatssekretär Klaus Sühl (r.) übergibt den Zuwendungsbescheid über vier Millionen Euro an Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine.

Weimar. Regionaler Entwicklungsfonds fördert Sophienstiftsplatz und Energiegewinnung in der Kläranlage Tiefurt.

Vier Millionen aus Europas Efre-Topf

Knapp vier Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) sollen die Umgestaltung des Sophienstiftsplatzes und die Energie-Effizienz der Kläranlage in Tiefurt fördern. Der Thüringer Staatssekretär Klaus Sühl hat dazu zwei Zuwendungsbescheide an Weimar übergeben.

Im Juni soll die Umgestaltung des Sophienstiftsplatzes beginnen. Die geschätzten Baukosten sind inzwischen auf mehr als fünf Millionen Euro gestiegen. Fördermittel in Höhe von 3,6 Millionen Euro kommen da gerade recht. Als ihre Höhe festgelegt wurde, ging die Stadt allerdings noch von 4,5 Millionen Gesamtkosten aus.

Mit 338.000 Euro wird ein größeres Blockheizkraftwerk in der Kläranlage gefördert. Es wird für die energetische Optimierung der Faulgasverwertung benötigt. Aktuell beträgt der Energiebedarf der Kläranlage jährlich rund 2200 MWh. Im Jahr 2002 wurden noch 40 Prozent als Eigenenergie erzeugt. Bis heute wuchs dieser Anteil auf 67 Prozent. Neben der Kosteneinsparung konnte die Emission von Treibhausgasen um 337 Tonnen CO 2 /Jahr reduziert werden. Das neue Aggregat zur Kraft-Wärme-Kopplung würde die Eigenenergieerzeugung auf 83 Prozent anheben und weitere 112 Tonnen CO 2 /Jahr sparen.