Vierbeiner in Not und Tierarzt nicht erreichbar

„Wir wissen, dass Tina ein Sorgenkind ist.“ Als Welpe kam die Hündin vor fast zweieinhalb Jahren zu Iris Voigt nach Mühlhausen. Schnell zeigte sich, dass die kleine Hundedame gesundheitliche Probleme hat. Tina bekommt Spezialnahrung, ist regelmäßig beim Tierarzt. Sicherheitshalber hatte Besitzerin Iris Voigt auch die Telefonnummer der Rettungsleitstelle im Handy gespeichert. Seit Ende 2018 konnten sich Besitzer von Kleintieren Notfällen dahin wenden und bekamen Auskunft darüber, welcher Tiermediziner Dienst hat.

Bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag hat Iris Voigt die Notfallnummer nicht gebraucht. Doch an diesem Abend geht es Hündin Tina, ein Bolonka Zwetna, schlecht. „Sie hat nichts mehr gefressen, hat plötzlich gebrochen und Durchfall“, sagt ihr Frauchen. Am späten Abend dann verschlimmert sich der Zustand. „Plötzlich war da nur noch Blut.“ Gegen 22 Uhr wählt Iris Voigt die Nummer der Rettungsleitstelle. Dort gibt man ihr die Handynummer der diensthabenden Praxis aus einem Dorf im Osten des Landkreises. Sieben Mal versucht sie vergeblich den Tierarzt zu erreichen, auch auf der Festnetz-Nummer hört niemand. Das geht fast eine Stunde lang so. Zwischenzeitlich ruft Iris Voigt erneut die Leitstelle an, weil sie befürchtet, eine falsche Nummer notiert zu haben. Dort will man ihr gerne helfen, kann aber nichts weiter tun.

„Es sind scheinbar endlose Minuten, die vergehen; man ist einfach hilflos“, sagt Iris Voigt. Dann kommt ihr ein Gedanke. Sie lässt sich die Nummer der Rettungsleitstelle im Eichsfeld geben. Der Disponent dort nennt ihr gleich drei Veterinäre, die Notdienst haben. Eine Tierärztin aus Uder geht sofort ans Telefon. Eine knappe Stunde später, gegen Mitternacht, bekommt Hündin Tina dort die erste von drei Spritzen und weitere Infusionen. Die Hündin ist zu diesem Zeitpunkt bereits stark dehydriert und unterkühlt wegen des Blutverlustes. Aber die Infusionen zeigen bald Wirkung. „Um 4 Uhr hat sie zum ersten Mal wieder etwas getrunken.“ Wasserverlust kann tödlich sein für einen so kleinen Hund, weiß die Besitzerin, vermutlich sei ein Infekt des Darms schuld gewesen.

„Wer sein Tier liebt, weiß, dass es keinen Unterschied zu einem akuten Notfall beim Menschen gibt.“ Eine zentrale Anlaufstelle, wie die Notaufnahme im Krankenhaus, gibt es bei tierischen Notfällen nicht. Eine zentrale Nummer, die alle diensthabenden Tierärzte der Umgebung nennt, das wäre hilfreich gewesen, meint Iris Voigt. Dann hätte Tina schnell Hilfe erhalten, zumal es von Mühlhausen bis nach Uder ebenso weit ist, wie an den Ostrand des Unstrut-Hainich-Kreises.

Was ist da schief gelaufen? Von der Landestierärztekammer Thüringen heißt es, man habe sich im Dezember gerade in einem Umstellungsprozess befunden. Mit dem Modell, die Notdienste über die Leitstellen der Kreise vermitteln zu lassen, stoße man an Grenzen, sagt der Geschäftsführer und Veterinärmediziner Alexander Schneeberg. Das habe zwar im Unstrut-Hainich-Kreis als einem der Vorläufer gut funktioniert, klappe aber nicht immer. Man wolle den Dienst künftig über die Kassenärztliche Vereinigung (KV) und eine zentrale Notfallnummer für ganz Thüringen anbieten. Das System befindet sich im Aufbau.

Seit Anfang Dezember sei der Notdienst für Erfurt aufgeschaltet, seit Montag dieser Woche auch der Unstrut-Hainich-Kreis sowie der Landkreis Gotha. Auch ein hohes Einsatzaufkommen könnte Grund dafür sein, dass Iris Voigt an Weihnachten den Notdienst nicht erreichte. Im Unstrut-Hainich-Kreis habe ein Tierarzt Dienst, im Eichsfeld seien es mehrere. Künftig soll durch die zentrale Nummer der Notdienst der Region direkt mit dem Hilfesuchenden verbunden werden. Sei das nicht sofort möglich, werde der nächste verfügbare Kollege vermittelt, erklärt Alexander Schneeberg.

Fakten: Was im Notfall zu tun ist

Werktags wenden sich Tierhalter bei einem Notfall mit ihrem Tier zu den üblichen Öffnungszeiten an die nächstgelegene Tierarztpraxis.

Nur außerhalb regulärer Öffnungszeiten kontaktieren Tierhalter den Notfalldienst, das ist wochentags zwischen 18 und 8 Uhr, am Wochenende Freitag von 18 Uhr bis Montag 8 Uhr und an Feiertagen von 8 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag.

Welcher Tierarzt Dienst hat, ist für Tierhalter aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, dem Landkreis Gotha und Erfurt unter Telefon: 0361/644 788 08 zu erfragen. Tierärztliche Hilfeersuchen aus anderen Landkreisen werden durch die Landeseinsatzzentrale an die zuständigen Notdienstringe verwiesen.

Tierarzt-Notruf jetzt auch in Gotha

Indem Tierhalter ihren Notfall telefonisch ankündigen, helfen sie dabei, die Abläufe in den Praxen zu straffen. Sie können durch eine Absprache eventuell auch Geld sparen, denn im Notfalldienst werden deutlich höhere Gebühren fällig. Im Unstrut-Hainich-Kreis gilt etwa der 2,5-fache Satz der normalen Gebühren.

