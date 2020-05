Villa Lustig in Weimar öffnet im sanierten Haus

Aufatmen bei den Eltern der Villa Lustig. Auch der sanierte und erweiterte Kindergarten an der Schopenhauerstraße kann am 2. Juni für seine kleinen Schützlinge öffnen. Zuletzt hatte es unter der Elternschaft neue Beunruhigung gegeben, weil die Betriebserlaubnis noch nicht vorlag. Inzwischen bestätigte die Stadtverwaltung auf Nachfrage: Alle nötigen Unterlagen liegen vor. – Die Stadt Weimar und die Träger der Kindereinrichtungen wollen am Dienstag mit dem „eingeschränkten Regelbetrieb“ allen Eltern, die das wollen, acht Stunden Betreuung für ihre Kinder ermöglichen.