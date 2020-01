„Volle Hütte“ bei Toyota in Petersberg

Knapp 30 Jahre kam Siegfried Seidel mit Freude auf Arbeit, jetzt geht er mit Vorfreude in den wohlverdienten Ruhestand.

Etwas Wehmut schwingt bei einem Abschied immer mit. Vor allem, wenn man wie der leidenschaftliche Autoverkäufer eine so lange Zeit in der Petersberger ‚Toyota-Familie‘ gearbeitet, in diesen drei Jahrzehnten mit dem Unternehmen Höhen und Tiefen durchlebt hat. Wenn man von seinen Kollegen für seine Kompetenz und Erfahrung geschätzt wird und bei seinen Kunden höchstes Vertrauen genießt.

„Ich fühle mich dem Autohaus und meinen vielen treuen Kunden sehr verbunden. Ich kann mich noch gut an die Eröffnung am 25. Januar 1991 erinnern. Da kommt natürlich etwas Wehmut auf, nun zu gehen. Es war ein langer, bewegter, arbeitsreicher und schöner Lebensabschnitt, den ich nicht missen möchte, aber nun auf eigenen Wunsch mit einem neuen tausche. Ich freue mich darauf, nun mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, auf gemeinsame Reisen und Unternehmungen und meine Hobbys“, so der Eisenberger.

Und natürlich verliert er seine Kollegen auch künftig nicht ganz aus den Augen – schließlich muss sein neuer Toyota von Zeit zu Zeit zur Durchsicht…

Siegfried Seidel geht mit einem guten Gefühl, denn seinen Nachfolger hat er in den letzten zwei Monaten bestens eingearbeitet.

„Meine Kunden gebe ich in gute Hände“, ist er sich sicher. Auch Geschäftsführer Roberto Hollstein braucht sich keine Gedanken machen, seinen erfahrenen Mitarbeiter gehen zu lassen, dem er von Herzen eine tolle Zeit im (Un)Ruhestand wünscht. Zumal er mit dem „Neuen“ einen ‚alten‘ Bekannten gewinnen konnte, mit dem er Jahre zuvor schon für Toyota zusammenarbeitete, ehe er das Autohaus in Petersberg übernahm.

„Besser konnte es nicht laufen. Jemanden zu bekommen, den man bereits kennt, der aus der Region kommt und der sich außerdem mit der Marke Toyota bestens auskennt“, freut sich der Geschäftsführer.

Der neue Mann im Team heißt Uwe Isserstedt. Der 42-Jährige freut sich auf seine neuen Aufgaben. „Ich bin super aufgenommen geworden und fühle mich angekommen im Team. Es passt einfach.“

Das die ‚Chemie‘ stimmt, bestätigt auch Verkäufer Roberto Bauer, mit dem er künftig zusammen arbeitet. „Er hat was auf dem Kasten“, umschreibt der es salopp.

Mit ihm hat Uwe Isserstedt einen alten Hasen an der Seite, der hier im Hause bereits 23 Jahre einen guten Job macht.

Und Roberto Bauer ist nicht die einzige Konstante im Team, denn die meisten der insgesamt 14 Mitarbeiter im Autohaus sind seit vielen Jahren dabei. Dieses Paket aus Kompetenz und Erfahrung, gepaart mit einem 1A-Service, ist Garant für die Kundenzufriedenheit und Motor für den Erfolg. Egal ob in der Beratung und dem Verkauf, in der Werkstatt, der hauseigenen Lackiererei oder Autowaschanlage. Alle tragen von Beginn an dazu bei – und auch in Zukunft.

Natürlich nicht zuletzt auch die Marke selbst – als Vorreiter der Hybridtechnik und damit in Zeiten der Klimadebatte ganz weit vorn in Sachen umweltfreundlicher Technologien.

Wer sich vor Ort selber ein Bild machen möchte, der ist am Samstag, 25. Januar, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr herzlich eingeladen, das zu tun.

Geschäftsführer Roberto Hollstein und das gesamte Toyota-Team heißen Kunden und Neugierige, die diese Marke entdecken möchten, im Autozentrum Eisenberg im Gewerbegebiet Petersberg willkommen.

Unter dem Toyota-Slogan „Volle Hütte“ kann man bei einem Gläschen und kleinen Snacks einen Blick hinter die Kulissen werfen, fachsimpeln, sich die unterschiedlichen Modelle anschauen, Fragen stellen und sich beraten lassen, vielleicht schon mal eine Probefahrt vereinbaren oder sein Lieblingsmodell gleich kaufen…

Für gute Unterhaltung zwischendrin sorgen zudem kleine und große Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule Paunack.

Kerrin Viererbe