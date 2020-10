Das Wochenende hat – auch im Schatten des Weimarer Zwiebelmarktes – reizvolle Angebote im Landkreis Sömmerda parat.

Chormusik

Der Erfurter Frauenkammerchor Mechoria und der Förderkreis Walcker-Orgel laden am kommenden Samstag, dem 10. Oktober, um 17 Uhr in die St. Albanus-Kirche in Großrudestedt zu einem Konzert mit Chormusik aus mehreren Jahrhunderten ein. Unter der Leitung von Andreas Korn erklingt Musik unter anderem von Michael Praetorius, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Max Reger, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Edvard Grieg.

Jugendweihe

Im Rittergut finden am Samstag (10 und 12.30 sowie 15 Uhr) und Sonntag (10 und 12.30 Uhr) Feierstunden zur Jugendweihe statt. Festredner für die Jugendlichen aus 9. Klassen des Hofmann-Gymnasiums und der Jahnschule Kölleda sowie der Regelschule „Prof. Gräfe“ und des Förderzentrums Buttstädt ist der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Linke). Es spielt die Gruppe „Stürmisch“.

Vogelschau

Zur Zugvogelbeobachtung lädt der Naturschutzbund Nabu am Samstag, 10. Oktober, ab 8.30 Uhr und bis gegen 15 Uhr an den Speicher Straußfurt (Zwischendamm Henschleben) ein. Zu dieser Jahreszeit tummeln sich dort Kraniche, Alpenstrandläufer, Uferschnepfen und viele andere Zugvögel, die bei Straußfurt Rast machen. Die Teilnehmer können erfahren, welche Vogelarten zu beobachten sind oder wie man ziehende Vögel in einem Schwarm identifiziert. Dabei ist es möglich, einige der neuesten Spektive und Ferngläser verschiedener namhafter Firmen auszuprobieren. Die Veranstaltung bei Straußfurt findet im Rahmen des EuroBirdwatch statt. Nabu-Vogelexperte Tino Sauer: „Wer bei uns vorbeikommen möchte, der muss kein Vogelexperte sein und muss auch keine Vorkenntnisse mitbringen. Uns ist es wichtig, Spaß zu haben und unsere Freude an der Vogelwelt mit anderen zu teilen. Selbstverständlich achten wir darauf, dass die geltenden Hygienemaßnahmen eingehalten werden.“

Senioren-Rundkurs

Am Samstag, 10. Oktober, um 10 Uhr soll der erste Start beim „Rundkurs sicherer Fahrer – Sternfahrt für Senioren“ unter dem Motto „Aktiv mobil – sicher ans Ziel“ erfolgen. Es werden speziell die lebensälteren Autofahrerinnen und Autofahrer angesprochen. Beim Rundkurs kann jeder an verschiedenen Stationen testen, inwieweit er noch fit für den Straßenverkehr ist. Es geht um die Einhaltung der Regeln im Straßenverkehr, das Verhalten nach einem Unfall, die Erste Hilfe, Ablenkung, Sichtbarkeit und vieles mehr. Veranstalter ist die Kreisverkehrswacht (Tel. 03634 / 3146643).

Enten-Treffen

Auf dem Campingplatz in Weißensee treffen sich am Wochenende Enten-Freunde. Es geht dabei um längst historische Autos – genauer um solche des Typs Citroen 2CV. Gebaut wurde die Ente von 1948 bis 1990. Das Treffen findet vom 8. bis 11. Oktober statt.

Wanderung

Die Evangelische Regionalgemeinde Kölleda lädt für Sonntag, 11. Oktober, mit Treffpunkt Battgendorfer Straße 10 in Kölleda (an der Glocke) zu einer Wanderung über Battgendorf, Großmonra und um den Kirschberg ein. Für Wegzehrung ist selbst zu sorgen. Motto: „Das Wandern ist des Menschen Lust...“

Spendenmarsch

„Heros 2020“ ist der Spendenmarsch mit Jan Hähnlein überschrieben, der am Samstag ab Frömmstedt über 50 Kilometer führt, die innerhalb von 12 Stunden für den guten Zweck zurückgelegt werden sollen. Die Sportler gehen 7 Uhr auf die Strecke, die Startunterlagen können bereits ab 5 Uhr abgeholt werden. Nachmeldungen sind wegen der Corona-Auflagen nicht möglich. Start und Ziel ist die Backstube der Bäckerei Bergmann in Frömmstedt. Mit dem Marsch werden Spenden gegen Kinderdemenz gesammelt.