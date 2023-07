Von wegen Familienurlaub: Mann verschwindet im Unstrut-Hainich-Kreis mit Luxus-Wohnmobil

Bad Langensalza. Unglaublich dreist: Im Unstrut-Hainich-Kreis mietet sich ein Mann für den Familienurlaub einen Camper, doch nach Ablauf der Mietzeit kehrt der nicht wieder zurück.

Für den Urlaub mit seiner Familie mietet sich ein Mann in Bad Langensalza einen luxuriösen Camper. Darin verbaut sind ein komfortables Doppelbett, Kühlschrank, Küchenzeile, Fernseher samt automatischer Satellitenanlage. Für gut eine Woche sollte es an die Nordsee gehen, doch dann wird es unglaublich dreist. Nach Ablauf der Mietdauer bringt der 34-Jährige das Fahrzeug nicht zurück. Reagiert weder auf Telefonanrufe noch auf E-Mails. Polizei und Vermieter gehen inzwischen davon aus, dass das Mobil nie wieder nach Bad Langensalza zurückkehren wird.

Dieser Camper wurde bei einem Bad Langensalzaer Vermieter unterschlagen und wird gesucht. Foto: Markus Stiller

Seit gut drei Jahren beschäftigt sich Markus Stiller mit Campingfahrzeugen. Betreibt an der Tonnaer Straße der Kurstadt eine Werkstatt. Gibt elf Menschen Arbeit. Doch was am vergangenen Donnerstag, den 29. Juni geschah, hat Stiller zuvor auch noch nicht erlebt. „Der Mieter sollte unser Wohnmobil gegen 10 Uhr zurück auf den Betriebshof bringen. So hatten wir es vereinbart“, sagt Stiller. Doch das geschah nicht, auch gut eine halbe Stunde nach der vereinbarten Zeit rollt der vermietete Camper nicht auf den Hof. Markus Stiller wird stutzig, versucht den Mieter, einen gebürtigen Mann aus der Tschechei zu erreichen. Doch an dessen Mobiltelefon geht nur die Mailbox, E-Mails kommen zurück, die Adresse sei nicht mehr existent. Stiller ahnt das Unglaubliche und schaltete die Polizei ein. Das, was er zuvor schon einmal im Kopf durchgespielt hat, soll nun eingetreten sein.

Die gesamte Buchung sei dabei völlig unauffällig gewesen. Der 34-Jährige habe über das Onlineportal des Campingvermieters gebucht. „Wir haben seinen Personalausweis und den Führerschein angefordert und kurz darauf alle gewünschten Unterlagen samt unterschriebenem Mietvertrag erhalten“, sagt Geschäftsführer Markus Stiller. Die Miete in Höhe von 1126 Euro sei sofort auf dem Konto des Unternehmens gutgeschrieben gewesen. Bei der Abholung des Gefährts am Donnerstag, dem 22. Juni, habe der Tscheche auch die 1000 Euro Kaution hinterlegt. Berichtet, Frau und Kind abholen zu wollen und zum Familienurlaub an die Nordsee zu starten. Der 34-Jährige habe sich das Fahrzeug noch genau erklären lassen, nachgefragt und ausprobiert.

Schaden wird auf gut 100.000 Euro geschätzt

Der Camper ist offenbar auf nimmer Wiedersehen verschwunden, doch als Diebstahl zählt das nicht. Markus Stiller hat sich informiert. Weil Stiller das Fahrzeug vermietet und somit freiwillig herausgegeben hat, sei dieses Delikt einer Veruntreuung oder Unterschlagung zuzuordnen. Der Schaden immens: Das Mobil sei für die aktuell anlaufende Urlaubszeit häufig gebucht gewesen. Somit könne man den Gesamtschaden laut Vermieter mit rund 100.000 Euro angeben. „Wir haben jetzt jede Menge Kraft investiert, einige Buchungen verlegt, Zeiten angepasst. Eine Vielzahl unserer Mieter kann so nun doch noch mit dem Camper in den Urlaub reisen“, sagt Stiller. Denn auf die schnelle ein neues Mobil anzuschaffen sei aussichtslos, Lieferzeiten von bis zu einem Jahr inzwischen völlig normal.

