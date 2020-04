Eileen Schindler, Regionalleiterin Mittelthüringen der Talisa, ist froh, in Kölleda eine kontaktlose Ausgabe von Lebensmitteln anbieten zu können.

Landkreis. In Kölleda wird die Verteilung jetzt kontaktlos organisiert.

Vorerst keine normale Tafel-Ausgabe

Die Tafeln im Landkreis sind noch nicht zu ihrem regulären Ausgabe-Rhythmus zurückgekehrt. Das Netzwerk Regenbogen hatte bei der Schließung seiner Tafeln angekündigt, voraussichtlich ab 16. April die Standorte in Sömmerda und Buttstädt wieder zu öffnen. Gestern konnten eventuelle Abholer in Sömmerda an der Tür aber lesen, dass es nicht möglich sei, den Tafelbetrieb wie geplant wieder aufzunehmen. Man könne auch noch keinen Termin dafür nennen.

In Kölleda, wo eigentlich freitags der Ausgabetag ist, hat man eine Lösung für die kontaktlose Verteilung gefunden. Über eine Telefonkette werden die 50 bis 60 regelmäßigen Nutzer angerufen und jeweils mittwochs im 5- bis 10-Minuten-Takt zur Ausgabestelle bestellt, berichtet Eileen Schindler, Regionalleiterin Mittelthüringen der Talisa. Vorbereitete Tüten werden dann ausgegeben. Man habe nur eine Woche ausgesetzt, denn viele seien auf die Ausgabe angewiesen, so Schindler.

Da die Märkte etwas verhaltener waren, habe man sich innerhalb der 14 Talisa-Tafeln in Thüringen mit Waren gegenseitig ausgeholfen. So schnell wie möglich wolle man wieder in den normalen Freitag-Betrieb zurückkehren. Die Kölledaer Märkte hätten schon signalisiert, dann auch wieder dabei zu sein.