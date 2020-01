Vorfall in Lipprechterode: Erschossener Hirsch in Teich erzürnt Jäger und beschäftigt Behörde

Diese Bilder sind nichts für schwache Nerven: Ein Hirsch, der von einem Hund durch einen Teich gehetzt wird. Winseln und Bellen hallen über die Wasseroberfläche des kleinen Weihers in der Gemarkung Lipprechterode. Und plötzlich durchbricht ein lauter Schuss dieses Szenario, lässt eine Fontäne Wasser aufspritzen. Der Knall beendet jäh das Anglerglück. Und wohl auch das Leben des Rotwilds: Das nämlich treibt kurz darauf in blutrotgefärbtem Wasser am Ufer des Teichs.

Zu sehen sind diese letzten Momente eines Hirschs auf vier kleinen Videoschnipseln, die derzeit in Südharzer Anglerkreisen die Runde machen und in Chatgruppen geteilt werden. Begleitet werden die Bewegtbilder mit den Fragen, wie es dazu kommen konnte, dass ein Jäger auf ein Tier im Wasser schießt. Ist das noch waidmännisch? Zumal in einer Szene der Mitschnitte zu hören ist, wie jemand den Anglern laut zuruft: „Achtung, geht mal bitte an die Seite.“ Hektisch schwenkt die Handykamera daraufhin gen Boden, um dann ausgeschaltet zu werden. Den Unglauben an diese Szenerie unterstreicht eine weitere Videopassage: „Der Köter hat den in den Teich geschubst“, wundert sich eine aufgeregte Stimme aus dem Off über das stolze Tier im Wasser.

Verwunderung, wie sie auch ein Südharzer Jäger teilt, der nicht namentlich genannt werden will, sich in der Sache aber besorgt unserer Zeitung anvertraut: Für ihn sei das unverantwortlich, echauffiert er sich über das Gesehene „Wasser ist kein sicherer Kugelfang“, macht er auf mögliche Querschläger aufmerksam und verweist auf einen aus seiner Sicht klaren Verstoß gegen Unfallverhütungsvorschriften der Jagd. Unter anderem heißt es darin: Eine Gefährdung sei dann gegeben, wenn andere Personen durch Geschosse, die an Steinen, gefrorenem Boden, Ästen oder eben an Wasserflächen abprallen, verletzt werden können.

Anonymer Brief an Bürgermeister

Aus Sicht des besorgten Jägers hat diese Episode bei Lipprechterode das Zeug dazu, den Ruf aller Waidmänner zu ruinieren. „Es wird nicht heißen, die Lipprechteröder Jäger haben Mist gebaut, sondern: Die Jäger haben Mist gebaut.“ Auf „schwarze Schafe“ müsse man aufpassen, appelliert er.

Auch andere Jäger der Region scheint die Sache zu bewegen: Ebenfalls in den sozialen Netzen kursiert ein Schreiben, gerichtet an Lipprechterodes Bürgermeister Jörg Kirchner, das das „aggressive Vorgehen“ dieser Jagd anprangert. Von einer „Hinrichtung“ des Tieres ist die Rede, so dass die Verfasser den Ortschef auffordern, den Revierpächtern den Jagdbetrieb fortan zu verwehren. Unterzeichnet ist das Schreiben von der „Jägerschaft Landkreis Nordhausen und dem Eichsfeld“. Dass damit die Kreisjägerschaft gemeint ist, bleibt aber fraglich, deren Vorsitzender Torsten Meißner wollte am Mittwoch nämlich keinen Kommentar zu der Angelegenheit abgeben, wie er auf Anfrage erklärte.

Auch Bürgermeister Jörg Kirchner weiß nicht, wer hinter dem Brief steckt und bleibt deshalb gelassen: „Da wird anonym viel Wind gemacht. Wenn ich reagieren soll, dann müssen die Verfasser das schon offiziell mit Namen tun“, sagt er.

Aus dem Landratsamt in Nordhausen ließ sich am Mittwoch ebenfalls nicht viel herausbekommen: Das Veterinäramt sieht in dem Videomaterial einen Verstoß gegen das Jagdgesetz und verweist deshalb an die Untere Jagdbehörde. Die war allerdings nicht besetzt, wie sich von Landkreissprecherin Jessica Piper erfahren ließ.

Revierinhaber sieht keinen Verstoß

Besonders pikant wäre ein solcher Verstoß, weil der Revierinhaber Torsten Krüger gleichzeitig an der Technischen Universität in Dresden als Dozent für Jagdkunde unterrichtet. Auf Anfrage erklärt er, dass der Schuss bei einer Jagd im Januar gefallen sei, um das Tier von seinem Leid zu erlösen: Schon an Land sei das Rotwild nämlich angeschossen worden und habe dann versucht, sich schwer verletzt durch den Teich zu flüchten. Aus seiner Sicht sei der Schuss aufs Wasser daher gerechtfertigt. Der Schütze habe erst in telefonischer Rücksprache mit ihm als Revierinhaber geschossen. Zuvor habe man außerdem die Angler gewarnt, so dass diese sich hinter die spätere Schusslinie begeben konnten, schildert Torsten Krüger seine Sicht der Dinge und verweist auf einen Sonderabschussplan, der es in seinem Revier erlaube, Rotwild zu erlegen.