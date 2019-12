Vorfreude auf das Silvesterfeuerwerk im Eichsfeld

Noch zweimal schlafen, dann ist die Nacht heran, auf die sich viele Menschen ganz besonders freuen, andere dagegen in ihr recht angespannt sind. Vor allem, wenn es auf Mitternacht zugeht und der Jahreswechsel gefeiert wird – meist mit ordentlich Feuerwerk.

Seit Samstag dürfen nun auch die Raketen in den Geschäften verkauft werden. Punkt Mitternacht, so ist es gedacht, wird mit dem Abfeuern und den bunten Farben am Himmel das neue Jahr begrüßt, dazu meist mit einem Gläschen Sekt auf ein „gutes Neues“ angestoßen. Genau das aber lässt die Ordnungsamtsleiter und Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst unter Anspannung stehen. Bei der Eichsfelder Polizeiinspektion, so bestätigt Polizeichef Dietmar Kaiser, sind mehr Beamte in Bereitschaft als gewohnt. Bei der Feuerwehr in Heiligenstadt werden einige Kameraden vorsorglich die Stunden um den Jahreswechsel im Feuerwehrzentrum zubringen, um sofort einsatzbereit zu sein, wenn der Ernstfall eintritt.

Egal ob in Heiligenstadt, Leinefelde-Worbis oder Dingelstädt, überall gelten die gleichen Regeln. „Paragraf 23 des Sprengstoffgesetzes“, sagt der Dingelstädter Ordnungsamtsleiter Ansgar Nolte. Der besagt wortwörtlich: „Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten.“ Das umfasse zudem alles, wo auch der Denkmalschutz auf Gebäuden liegt, zum Beispiel alte Mühlen, Fachwerkhäuser und ähnliche Bauwerke. Eigentlich würde es Nolte gern sehen, würde in der gesamten Dingelstädter Innenstadt auf das Böllern und die Raketen verzichtet. „Ich halte das in der ziemlich engen Bebauung für sportlich“, sagt er. Natürlich möchte und kann er niemandem verbieten, mit Raketen den Jahreswechsel zu feiern. Aber er bittet darum, äußerste Vorsicht walten zu lassen und vielleicht sogar Außenbereiche zu nutzen, um die Brandgefahr zu minimieren. Nicht nur das – wird jemand in den Gebieten beim Böllern erwischt, die durch das Sprengstoffgesetz tabu sind, kann das eine Strafe von bis zu 10.000 Euro nach sich ziehen. Diese Höhe sieht das Gesetz vor, auch wenn nichts passiert.

Genauso sieht man es in Leinefelde-Worbis und Heiligenstadt. Auch dort werden die Menschen gebeten, sich an die Vorgaben zu halten, die Raketen nicht vor Krankenhäusern, Altenheimen, Schulen, Kirchen, Kindergärten und besonders gefährdeten Gebäuden wie Fachwerkhäusern oder gar Burgen abzubrennen. Vielmehr gibt es aus den Ämtern Tipps für einen Spaziergang, um sich das Feuerwerk von exponierter Stelle anzusehen. Vor allem in Worbis fallen da Natalie Hünger, Chefin des Amtes für Kultur, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit, einige Stellen ein. „Der Klien bietet immer einen guten Überblick, genau wie die Hardt“, zählt sie auf. „Eigentlich jeder Berg rund um die Stadt“, sagt sie mit einem Lächeln. Auch Ansgar Nolte hat Tipps für Dingelstädt: „Vom Radweg aus und in Richtung Kallmerode kurz vorm Wald“.

Rüdiger Eckart, Chef der Tourist-Information im Heiligenstädter Rathaus, nennt sofort den Klassiker: Das Dünkreuz. Das erfordere zwar einen längeren und anstrengenden Aufstieg, dafür entlohne das Panorama über Heiligenstadt. „Und die Flasche Sekt kann man zum Anstoßen mitbringen, nur hinterher bitte die leeren Flaschen wieder heimtragen“, bittet er. Erfahrungsgemäß kämen auch immer viele Leute beim Iberghäuschen zusammen und inzwischen auch am Westblick.

Übrigens: Wer in Ruhe zu Hause und dabei im Trend bleiben will, der feiert in diesem Jahr ganz im Stil der Goldenen 20er. „Das steht ganz hoch im Kurs“, sagt Anika Kiel von der Firma Orlob in Leinefelde. Aber egal ob man Charleston im Hängekleidchen tanzt oder ganz traditionell mit „Zinngießen“ und Tischfeuerwerk feiert, die Rettungskräfte und Ordnungsämter hoffen auf eins: Dass keine Unfälle oder Brände passieren und es einen katastrophenfreien Rutsch ins Jahr 2020 gibt.