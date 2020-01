Vorstand springt für Kreisschau in die Bresche

„Also ich hab ja schon manches an einem 3. Januar gemacht, aber noch keine Rassegeflügelschau eröffnet“, sagt Landrat Harald Henning am Freitag zur Eröffnung der 3-tägigen Kannawurfer Kreisschau. Henning, er ist hier der Schirmherr, hält selbst Hühner, hätte die aber der Öffentlichkeit lieber nicht präsentieren wollen. „Ich hab heute früh einen Blick auf sie geworfen. Sie sahen doch ziemlich gerupft aus“, muss er eingestehen.

Eine Schau ohne Verein

Es ist eigentlich noch zu früh im Jahr. „Wir haben trotzdem viele gute Prädikate vergeben können. Viele V und HV, aber auch weniger gute. So ist das eben um diese Zeit im Jahr“, sagt Krieg. Der junge Mann aus Kindelbrück ist seit etwa einem halben Jahr Vorsitzender des Sömmerdaer Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter.

Eröffnung der Kreisrassegeflügelschau in Kannawurf mit Harald Henning, Udo Wengel und Michael Krieg (von rechts).

Die noch bis Sonntag in der Ausstellungshalle von Udo Wengels Betrieb „Landwirtschaft Kannawurf“ zu sehende Schau ist seine erste als Chef. Und es ist die erste Schau, die der Kreisvorstand eigenverantwortlich auf die Beine gestellt hat, ohne sich auf einen Verein als Ausrichter stützen zu können. „Es hat sich einfach kein Verein dafür bereit erklärt“, gibt Krieg eine Erläuterung für die ungewöhnliche Initiative.

Viele Tiere, viele Preise

Zu sehen sind in Kannawurf 844 Tiere, 104 davon stellen Jungzüchter aus, 740 Erwachsene. Sie kommen aus dem gesamten Landkreis Sömmerda, dazu aus Apolda, Eckartsberga, Sondershausen, Sachsenburg, Artern, Hauteroda, Heldrungen, Roßleben-Wiehe, Gorsleben, Bendeleben, Steinthaleben, Bad Frankenhausen, Seehausen, Goldbach oder Wersdorf. 19 Mal haben die Preisrichter die Note „vorzüglich“ vergeben, 46 Mal die Note „hervorragend“.

Stolzer Gockel: Ein Chabo schwarz silber.

Landesverbandsehrenpreise sicherten sich Oliver Meißner (Hochbrutflugenten weiß), Dietmar Schmidt (Federfüßige Zwerghühner schwarz), Volker Eichentopf (Texaner kennfarbig hell), die Zuchtgemeinschaft Gerd und Lydia Volland (Luchstauben gelb mit weißen Binden farbschwingig), Wido Limpert (Altenburger Trommeltauben blaufahl gehämmert) und Alexandra Huth (Budapester Kurze Budaer blau mit schwarzen Binden). Ein Landesverbandsjugend-Ehrenpreis geht an Leonie Schröder (Deutsche Zwerg-Lachshühner lachsfarbig). Die Kreismeister werden erst zur Kreisverbandstagung im Juni/Juli bekanntgegeben und geehrt.

Dank an Helfer und Unterstützer

Erfahrung hat Michael Krieg (geerbter Spitzname „Einser“) vor seinem Aufrücken auf den Chefposten bereits in acht Jahren als stellvertretender Kreisvorsitzender gesammelt. Und er hat viele Helfer – nicht nur seinen Vorgänger im Ehrenamt, Wido Limpert, und weitere Zuchtfreunde, sondern auch seine künftige Frau. Die Hochzeit ist schon geplant. Noch dieses Jahr wird es soweit sein. Jennifer Rühling steht Michael Krieg auch am Freitag, ihrem Geburtstag, zur Seite, bekommt dafür Blumen.

Zwei besondere Exemplare

Die ganz große Bühne ist allerdings zwei anderen Ausstellern bereitet, vielmehr deren gefiederten Prachtexponaten. Gleich in der Eingangszone steht ein Doppelkäfig. „Best of Show“ ist darüber ausgewiesen. Drinnen unter der Katalog-Nummer 759 ein Australorps schwarz von Maria Magdalena Oberreich aus Teutleben sowie mit Katalog-Nummer 692 eine Perückentaube einfarbig weiß, der Züchterstolz von Gerhard Zimmermann. „Das sind meine Auszeichnungen“, sagt Michael Krieg. „Die Tiere habe ich als Kreisvorsitzender ausgesucht und die Preise auch gestiftet.“ Besonders wichtig ist ihm die Anerkennung des Züchter-Seniors Gerhard Zimmermann. „Er ist schon 80 – und falls er einmal nicht mehr sein sollte, gibt es in der Region niemanden mehr, der diese Tiere züchtet. Die sind dann einfach weg!“ Es finde sich einfach kein Nachfolger.

Die Kreisrassegeflügelschau in Kannawurf, Halle des Landwirtschaftsbetriebs Udo Wengel, ist am Samstag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Eintritt 3 Euro