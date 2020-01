Dr. Steffen Liebers, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, hält den ersten Vortrag in 2020.

Sömmerda. Zum Auftakt geht es beim Klinikforum am Dienstag um „Das Wunder des Lebens“.

Vortragsreihe unter neuem Namen

Unter dem neuen Namen „Klinikforum – Wir für Sie“ und mit einem neuen Programm beginnt die diesjährige Vortragsreihe des KMG Klinikums Sömmerda im Sparkassentreff. Die Chef- und Oberärzte informieren im Rahmen des „Klinikforums“ alle Interessierten aus erster Hand über aktuelle Behandlungsmethoden und neueste medizinische Entwicklungen. Im Anschluss an die Vorträge stehen die Referierenden bei einem kleinen Imbiss für individuelle Fragen zur Verfügung. Zum Start am 28. Januar lädt Dr. Steffen Liebers, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, werdende Eltern und Großeltern zu einer spannenden Zeitreise durch neun Monate Schwangerschaft ein. Es wird abwechslungsreich: Verschiedene Referenten berichten jeweils zu einem Schwangerschaftsmonat, direkt aus dem Publikum. Von den ersten „Miniwochen“ bis hin zum Baby – wie entwickelt sich das Kind im Bauch, wann kann es was und ab wann kann man sicher sagen, ob Junge oder Mädchen? Diese und andere Fragen rund um „Das Wunder des Lebens“ werden im Rahmen des Vortrages kompetent beantwortet.

Klinikforum: Dienstag, 28. Januar, 18.30 Uhr, Sparkassentreff Bahnhofstraße 1a, Sömmerda