Vorwürfe gegen Thüringer Arbeitslosenverein - Projekte im Millionenwert werden geprüft

Erfurt/ Weimar Aktuell prüft das Landesverwaltungsamt, ob geförderte Projekte im Wert von einer Million Euro nur auf dem Papier existiert haben. Zudem werfen Ex-Mitarbeiter dem Verein unlautere Methoden bei Gehaltszahlungen vor.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt prüft die Verwendung von Fördermitteln bei der Arbeitsloseninitiative TALISA. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN geht es um Förderprojekte des Vereins in Höhe von einer Million Euro. Hintergrund ist der Verdacht, dass einige Projekte zur Integrationsförderung von Flüchtlingen nur auf dem Papier existiert haben könnten. Der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Frank Roßner, sagte MDR THÜRINGEN, dass sein Amt in eine Tiefenprüfung bei TALISA eingestiegen sei. Aus diesem Grund seien vor zwei Wochen sämtliche Unterlagen aller vom LVA geförderten Projekte aus der Landesgeschäftsstelle des Vereins in Erfurt geholt worden.

Auslöser der Prüfungen waren Anfragen von MDR THÜRINGEN und Hinweise von Ex-Mitarbeitern an das LVA. Dabei geht es vor allem um zwei geförderte Integrationsprojekte im Raum Sömmerda. Dafür hatte TALISA zwischen 2017 und 2021 über 162.000 Euro an Mitteln erhalten. Allerdings ist fraglich, ob die Projekte wie in den Förderanträgen beschrieben, tatsächlich existiert haben. Bei den beiden Projekten in Sömmerda hatte TALISA unter anderem gegenüber dem LVA angegeben, eng mit lokalen Netzwerkpartnern zusammen zu arbeiten. Darunter sollte der Landkreis Sömmerda, die Stadt Sömmerda oder das Jobcenter sein. Doch auf Nachfrage konnte keiner dieser angeblichen Kooperationspartner eine Zusammenarbeit in diesem Bereich bestätigen. Zudem waren diese von TALISA betriebenen Projekte zur Hilfe von Flüchtlingen dort nicht bekannt. Die fraglichen Projekte finden sich auch nicht auf den Informationsseiten der Thüringer Landesbeauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge.

Mehrere ehemalige TALISA-Mitarbeiter sagten MDR THÜRINGEN, dass ihnen die vom Verein beim LVA beantragten und geförderten Projekte im Raum Sömmerda nicht bekannt seien. So habe es ein angebliches Projektbüro in einer Zweizimmerwohnung in einem Neubaublock in Sömmerda gegeben. Allerdings habe sich weder an einem Klingelschild ein Hinweis befunden, noch habe es Informationen im Internet gegeben. Ein Telefon habe in dem Büro auch nicht existiert.

MDR THÜRINGEN hatte TALISA in einer umfangreichen Anfrage mit den Vorwürfen konfrontiert. Doch die Fragen wurden durch den Verein nicht konkret beantwortet. Stattdessen wurden die Ziele und Projektangebote erklärt. Auf die konkrete Frage, wie viele Kurse es, wie im Projektantrag beschrieben, zum Erlernen der deutschen Sprache gab, heißt es: „Mit entsprechenden Fachkräften wurde eine niederschwellige Hilfe zum Erlernen bzw. Vertiefen der deutschen Sprache gegeben, hierfür nutzen wir auch vielfältige Veranstaltungen, welche unter Einbeziehung von Migranten*Innen stattfanden.“

Bei der Frage nach konkreten Angeboten für die Integration heißt es: „Im Ergebnis von ehrenamtlichen Tätigkeiten und Integrationsarbeit führten wir regelmäßig Modenschauen durch, die eine hohe Beteiligung von Interessierten nach sich zog und auch hier mit Hilfe von Migrant*Innen umgesetzt wurde.“ Ansonsten habe es zahlreiche Vereinsveranstaltungen gegeben, an den Migrantinnen und Migranten teilgenommen hätten. Wie viele, wann genau und in welchen, wie im Förderantrag beschriebenen Seminaren, lässt TALISA offen.