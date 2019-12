Freitag soll es wieder freie Fahrt am Autobahnzubringer in Heiligenstadt geben, vielleicht sogar schon Donnerstagabend.

Heiligenstadt. Noch diese Woche wieder freie Fahrt am neuen Gewerbegebiet A 38 Ost in Heiligenstadt

Vorzeitige Freigabe

Vorzeitig, nämlich schon am kommenden Freitag, 13. Dezember, wird die Baustelle am Autobahnzubringer zur A 38 in Heiligenstadt ein Ende haben. „Möglicherweise sogar schon Donnerstagabend“, kündigte Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) an. Damit ist auch die Abfahrt der A 38 aus Richtung Göttingen wieder frei. Grund für die Beeinträchtigungen war der Bau einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer, die zwischen der an den Kreisverkehr angebundenen neuen Gewerbegebietsstraße und dem Radgehweg den Zubringer überqueren wollen. Dafür war eine temporäre Umverlegung der Fahrbahn mit Baustellenampel und die Sperrung der Autobahnabfahrt nötig gewesen.