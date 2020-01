Menschen beobachten auf einer Brücke in der philippinischen Provinz Cavite, südlich von Manila, riesige Rauchwolken, die während eines Ausbruchs von Vulkan Taal in die Luft steigen.

Vulkan Vulkan auf Philippinen: Tödliche Gase an Touristen-Hotspot

Über dem Vulkan Taal in der Nähe der philippinischen Hauptstadt Manila steht eine kilometerhohe Aschewolke. In der Bevölkerung wächst die Angst vor einem Ausbruch des Vulkans – und auch Experten gehen davon aus, dass der Vulkan aktiver wird.

Seismologen der Regierung registrierten Magma, das sich auf den Krater des Vulkans Taal zubewegt. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruches, hieß es. Dieser Ausbruch könne schon „innerhalb von Tagen bis Wochen“ erfolgen, sagte Renato Solidum, Leiter des philippinischen Instituts für Vulkanologie und Seismologie.

Wie das Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) mitteilte, wurde die Eruption des Vulkans von Erdbeben begleitet. Die Warnstufe wurde im Laufe des Sonntags von zwei auf vier erhöht. Das Institut warnte, dass es zum plötzlichen Ausstoß von Dämpfen und zu hohen Konzentrationen tödlicher Gase kommen könne.

Vulkan Taal: Bei Touristen beliebt, aber stets aktiv

Etwa 6000 Menschen mussten die Umgebung verlassen, darunter auch Dutzende Touristen in der Region. Der Vulkan Taal ist einer der aktivsten des ostasiatischen Inselstaats und liegt nur 65 Kilometer entfernt von der Millionenstadt Manila.

Der Taal war laut Renato Solidum 1977 zuletzt ausgebrochen. Der Vulkan ist wegen seiner landschaftlichen Schönheit auch bei Touristen sehr beliebt. Er liegt inmitten eines Sees, der durch vorangegangene vulkanische Aktivität entstanden ist.

Erdbeben und vulkanische Aktivität auf den Philippinen und in Nachbarländern sind nicht ungewöhnlich. Die Inseln liegen am sogenannten Pazifischen Feuerring, wo tektonische Platten unter der Erdoberfläche zusammenstoßen. Zuletzt vertrieb der Vulkan Mayon im Januar 2018 zehntausende Menschen auf den Philippinen, nachdem er Millionen Tonnen Asche, Steine und Lava in die Luft geschleudert hatte. (afp/dpa/ac)