Waghalsige Aktion am Schornstein weist auf ungewöhnliche Versteigerung hin

Aron Paul und Christian Schulte von der Firma Windspektrum brachten am Schornstein des ehemaligen Leinefelder Heizwerks vier Plakate in luftiger Höhe an. Am 7. Mai soll der Schornstein gesprengt werden. Derzeit wird der Knopfdruck für die Sprengung durch den Eichsfelder Unternehmer für einen guten Zweck versteigert.

Foto: Philipp Madeheim