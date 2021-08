Wahre Geschichten über Frauen werden in Nordhausen und Sophienhof erzählt

Nordhausen / Sophienhof. Ensemble aus Berlin gastiert mit einem Stück über Zirkus-Künstlerinnen im Südharz.

Unter dem Motto Frei-Luft-Kultur können Besucher am kommenden Wochenende sowohl in Nordhausen als auch in Sophienhof die Aufführung „Vintage! Women! Varieté!“ vom Ensemble Korb & Stiefel aus Berlin erleben. Der Eintritt ist frei. Das Gastspiel gehört zum Rahmenprogramm des Festivals Theaternatur, das zurzeit in Benneckenstein veranstaltet wird.

Zu sehen ist die Aufführung am Sonnabend, 21. August, um 17 Uhr im Gasthof Brauner Hirsch in Sophienhof sowie am Sonntag, 22. August, um 17 Uhr in Nordhausen auf der Terrasse vor der Stadtbibliothek „Rudolf Hagelstange“.

Was erwartet die Besucher? Mit einer artistischen, tragikomischen und schonungslosen Entdeckungsreise entführen Jana Korb und ihr Ensemble das Publikum direkt unter die Haut der Zirkus-Künstlerinnen des 19. Jahrhunderts und in deren ungewöhnliche Leben.

„Vintage! Women! Varieté!“ ist eine spielerische Auseinandersetzung mit der traditionellen und zeitgenössischen Zirkusgeschichte, zugleich eine Hommage an unsere Vorbilder, ein Spiel mit alten und neuen artistischen Disziplinen.

„Als dokumentarisches Theater erzählt die Inszenierung wahre Geschichten über reale Frauen“, sagt Franziska Hirschelmann, Sprecherin des Festivals.