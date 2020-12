Waldflächen und Gebäude unterm Hammer – Trend zur Natur bei Winterauktion

Der Trend zur Natur, der durch die Corona-Pandemie noch befeuert wurde, findet offenbar auch bei der Versteigerung von Immobilien seinen Widerhall: Bei den Winter-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG gingen fast alle angebotenen Waldflächen und Gartengrundstücke in Thüringen für ein Vielfaches des Mindestgebots weg.

Am deutlichsten zeigte sich das bei einem nur rund 850 Quadratmeter großen Grundstück in Stützerbach (Ilm-Kreis), auf dem derzeit drei Kleingärten bewirtschaftet werden: Aufgerufen wurde es für 1000 Euro, der Auktionshammer fiel beim Gebot von 15.000 Euro. 24.500 statt der erwarteten 2000 Euro brachte eine vertragsfreie Waldfläche von knapp 20.000 Quadratmetern in Gefell (Saale-Orla-Kreis) ein, 22.500 anstelle von 4000 Euro zwei Waldgrundstücke (21.667 Quadratmeter in Töppeln bei Gera. Alle drei Immobilien waren von der Bodenverwertungs- und verwaltungs GmbH (BVVG) eingeliefert worden. Von neun Thüringer Grundstücken fand nur ein einziges keinen Abnehmer.

Ging für 72.000 statt für 49.000 Euro weg: Denkmalgeschützte Villa mit Turmanbau, Baujahr zirka 1908. Angebot bei der Winterauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG. Mindestgebot liegt bei 49.000 Euro. Insgesamt kamen 92 Immobilien aus Mitteldeutschland mit einem Auktionslimit von rund 13,8 Millionen Euro unter den Hammer, darunter eine denkmalgeschützte Paltrockmühle in Querfurt und ein Rohbau in einem parkähnlichen Grundstück in Leipzig. Foto: SGA

Kein Interesse fanden auch zwei von sieben Thüringer Gebäuden: So konnte sich niemand für das 1991 erbaute Gewerbeobjekt in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) erwärmen, das seit drei Jahren die „Explorata-Mitmachwelt“ beherbergt. Das Mindestgebot lag bei 240.000 Euro. Auch ein teilweise vermietetes Mehrfamilienhaus in Mohlsdorf (Landkreis Greiz), um 1897 erbaut und zweimal teilsaniert, wurde nicht versteigert. Es war für 89.000 Euro aufgerufen worden. Beide Objekte gehen nun in den sogenannten Nachverkauf, bei dem die Immobilien zum Limitpreis zuzüglich eines Aufgelds veräußert werden.

Ein guter Erlös wurde hingegen für eine denkmalgeschützte Villa in Wernshausen bei Schmalkalden erzielt: Der um 1908 entstandene, reich verzierte, aber seit langem leerstehende Bau ging für 72.000 statt 49.000 Euro weg.