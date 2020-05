Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wanderung „Rund um Pörlitz“ fällt aus

Nach einer coronabedingten Pause fand am 5. Mai wieder eine Sitzung des Ortsteilrates Unterpörlitz, diesmal noch per Videokonferenz, statt, teilte die Ortsteilbürgermeisterin Ute Oberhoffner mit. Besprochen wurde die Rundwanderung am 10. Mai, die wegen der Pandemie-Bestimmungen nicht stattfinden kann. Bei entsprechenden Lockerungen der Auflagen sei aber ein Ersatztermin möglich. Seit 15 Jahren steht die Wanderung „Rund um Pörlitz“ im Terminkalender der beiden Ilmenauer Ortsteile Ober- und Unterpörlitz, die in jedem Jahr abwechselnd in einem der Orte startet und auf dem zehn Kilometer langen Rundwanderweg Pörlitz den anderen Ort als Ziel hat. Mit dabei bei der Traditionsveranstaltung sind auch immer die Ortsteilbürgermeister der beiden Ortschaften. Ein Dank ging an alle, die sich jetzt für den Ortsteil Unterpörlitz, insbesondere für hilfebedürftige Personen einsetzten. Stellvertretend wurde der Familie Kerstin, Stefan und Falk Pflugradt gedankt. Sie haben den Brunnen auf dem Lindenplatz österlich ge- und jetzt wieder abschmückt. Das konnten diesmal die Hasenfreunde in großer Gruppe nicht tun.

Der Ortsteilrat informiert an den Info-Tafeln über Aktuelles und bittet die Einwohner, sich bei Fragen/ Anregungen an die Mitglieder, die Seniorenbeauftragte Gerlinde Kaizik, Tel.: 03677/ 202402, oder die Ortsteilbürgermeisterin, Tel.: 0171/125 3333 zu wenden.