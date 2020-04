Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warum Donald Trump ein Helene-Fischer-Video twittert

Donald Trump hat bereits öfter über seinen deutschen Vorfahren in seiner Familie gesprochen. Eine Verwandtschaft mit Helene Fischer ist bislang zwar nicht bekannt, dennoch scheint der US-Präsident von der deutschen Sängerin mit russischen Wurzeln ganz angetan zu sein.

Trump teilte am Montag auf Twitter eine Sequenz aus der . „Großartig!“, schrieb der US-Präsident in gewohnt trumpscher Manier dazu. Was Trump so feierte? Fischer trat in der Show mit der damals gerade mal zehn Jahre alten Celine Tam aus Hongkong auf. Sie performten „You Raise Me Up“ von Secret Garden auf der Bühne – und überzeugten. Lesen Sie hier: „Helene Fischer Show 2020“ - So kommen Fans an Tickets.

Donald Trump neuer Fan von Helene Fischer?

Die Nachwuchssängerin sorgte damals mit ihrer dem deutschen Superstar in nahezu nichts nachstehenden Stimmgewalt für die ein oder Träne im Millionenpublikum, das Weihnachten vorm Fernseher saß.

Auch Donald Trump fand es „great!“. Wohl nur selten dürften ihm so viele seiner Follower bei einem seiner Tweets zugestimmt haben. Was Helene Fischer von ihrem neuen „Fan“ hält und ob sie von dem Tweet überhaupt etwas mitbekommen hat, ist nicht bekannt. Anders als auf der Bühne schlägt sie dort eher die leiseren Töne an. Fischers Tweet letzter Tweet datiert vom letzten Jahr. (bekö)