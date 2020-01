Warum es in Nordhausen Leih-Omas gibt

„Wir haben in den vergangenen zwei Jahren viele Innovationen auf den Weg gebracht“, sagt René Kübler, Geschäftsführer des Nordhäuser Horizont-Vereins. Seit Januar 2019 ist Horizont der deutschlandweit dritte zugelassene Träger im Bereich der Berufsbildung und Behindertenhilfe. So werden hier derzeit zwölf behinderte Kinder täglich in die Schule begleitet. „Unser Ziel für 2020 ist es, die Qualität und Stabilität unserer Angebote zu verbessern“, blickt er voraus. Jedoch bestehe das Problem der begrenzten Ressourcen. „Wie bekomme ich unser Haus der Generationen ausgelastet?“, fragt Kübler. Indem dort viele Projekte geplant sind, antwortet er gleich selbst.

Die „Rentenschmiede“ will die Seniorenarbeit fördern. „Hier geht es darum, dass die älteren Menschen wieder Freude und Ablenkung haben und sich nicht zu früh ins Altersheim begeben müssen“, berichtet Stephanie Schüler, die Leiterin des Hauses der Generationen. Zum Beispiel ist in Niedersachswerfen das Frauenfrühstück entstanden, das sich wachsender Beliebtheit erfreue.

Die Freiwilligenagentur und das neue Projekt AiR (Aktiv in der Region) hängen eng zusammen. „Mit AiR wollen wir in diesem Jahr eine Online-Plattform für ehrenamtlich interessierte Menschen und Vereine anbieten“, erläutert Schüler. Dort gibt es neben Terminen und Sprechstunden zum Thema Ehrenamt vor Ort auch Kontaktadressen.

Ein weiteres Beispiel für die Arbeit des Vereins ist das Angebot der Leih-Omas. „Diese holen beispielsweise die Kinder aus der Kita ab und spielen mit diesen“, sagt Schüler. Drei dieser Omas sind derzeit im Einsatz, zwei weitere würden bei Bedarf für Familien zur Verfügung stehen.

Aber auch für die Jugend gibt es Angebote: Zum Beispiel findet eine freiwillige Aufräumaktion im Frühjahr (25. April) sowie im Herbst (19. September) am Zorge-Ufer in Nordhausen statt. Das Haus der Generationen bietet darüber hinaus am 31. Januar um 14 Uhr ein Senioren-Singletreff an. Eine große Nachfrage gibt es außerdem zu Vorträgen. So wird an diesem Donnerstag um 14.30 Uhr das Thema „Nordhausen. Gestern und heute“ auf dem Programm stehen. Über den Schutz vor Trickbetrügern wird am 4. Februar um 14.30 Uhr referiert.