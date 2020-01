Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warum Mexiko zu Sodom und Gomorrha wurde

Es sind Gewalttaten wie diese, die die Welt entsetzt aufhorchen lassen: Bei einem Massaker an einer Partygemeinde in Veracruz sterben 14 Menschen, darunter ein Baby. Überall im Land werden Bürgermeister und Journalisten niedergemetzelt, in den beliebten Ausgehvierteln von Mexiko-Stadt liefern sich Kriminelle Schießereien auf offener Straße. Täter verscharren ihre Opfer in Massengräbern oder lösen sie in Säure auf. Nicht selten werden an Landstraßen Plastiktüten gefunden – darin Leichenteile.

Solche Verbrechen trugen 2019 zu der Horrorstatistik bei, die Mexikos Sicherheitsbehörden nun veröffentlicht haben. Demnach wurden 35.588 Menschen ermordet, das heißt annähernd 100 Opfer pro Tag. „Hier werden pro Jahr mehr Menschen getötet als in allen Staaten Europas zusammen“, sagt der mexikanische Kriminalitätsexperte Alejandro Hope. Die Morde haben seit 2006 dramatisch zugenommen, nachdem die damalige Regierung eine Militäroffensive begann, mit der sie das organisierte Verbrechen niederringen wollte. Das ernüchternde Ergebnis: 275.000 Tote seither, die Gewalt eskalierte. Die Kartelle aber sind kaum geschwächt worden. In Mexiko regieren die Kartelle, nicht der Staat Anschlag auf ein Polizeifahrzeug in der Stadt Ciudad Juárez: Die Drogenkartelle gehen mit äußerster Brutalität gegen Sicherheitskräfte und Richter vor. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS Nie wurden in dem 130-Millionen-Einwohner-Land so viele Menschen umgebracht wie 2019. Die Statistik erinnert an ein Land im Bürgerkrieg. Teile Mexikos werden vom organisierten Verbrechen kontrolliert. Kartelle wie das Sinaloa-Syndikat des berüchtigten, in den USA inhaftierten Drogenbosses Joaquín „El Chapo“ Guzmán (62) oder das besonders blutrünstige Kartell Jalisco Nueva Generación (CJNG) haben den Staat als Ordnungsmacht verdrängt. Das CJNG stellte seine Brutalität im August eindrucksvoll zur Schau – da wurden an einer Hauptstraße der Stadt Uruapan die Überreste von 19 Menschen entdeckt. Sechs Leichen baumelten an Stricken von einer Brücke – als Warnung, sich nicht mit einem verfeindeten Kartell einzulassen. Die Täter haben wenig zu befürchten. Die Verbrecherorganisationen kaufen Bürgermeister, bestechen Polizisten und setzen Richter unter Druck. Banden liefern sich neuerdings Kämpfe um erbeutetes Benzin Die Kartelle beschränken sich längst nicht mehr auf den Drogenhandel, sondern widmen sich fast jedem bekannten Delikt: Menschenhandel, Schutzgelderpressung und Waffenschmuggel gehören ebenso dazu wie neuerdings ein Verbrechen, das im mexikanischen Spanisch recht harmlos klingt: „Huachicoleo“. Dahinter versteckt sich der Diebstahl und Schmuggel von Benzin, das die Banden aus Pipelines des staatlichen Ölkonzerns Pemex abzweigen oder das sie durch das Kapern von Tankwagen erbeuten. Ein Millionenmarkt, um den das CJNG-Kartell und die ortsansässige Mafia ringen. „Der Markt ist so lukrativ, dass die Banden sich Kämpfe fast Viertel um Viertel oder Straße für Straße liefern“, schildert Francisco Jiménez Reynoso von der Universität Guadalajara. Der erbeutete Treibstoff wird dann entweder unter der Hand weiterveräußert oder zu einem günstigeren Preis an Filialen der Pemex-Tankstellen abgegeben. „Dark Tourism“: Das verbirgt sich hinter dem morbiden Trend Mexikos linker Präsident setzt nicht mehr aufs Militär als Allheilmittel Die vielen Morde schwächen Mexikos Staatschef Andrés Manuel López Obrador. Der 66-Jährige amtiert seit gut einem Jahr und hatte der Bevölkerung im Wahlkampf eine schnelle Reduzierung der Gewalttaten versprochen. Der Linkspräsident veränderte die Strategie seiner Vorgänger, indem er von der militärischen Konfrontation als Allheilmittel abrückte. Er zog Militär und Bundespolizei zum Teil ab, baute mit der Nationalgarde eine neue Truppe auf und schuf mit Teilamnestien und Stipendien für Jugendliche andere, präventive Ansätze. Die Strategie kann jedoch bestenfalls langfristig Erfolg zeitigen, zumal die Nationalgarde zu einem großen Teil an Mexikos Grenzen im Einsatz ist, um auf Druck der US-Regierung mittelamerikanische Migranten auf dem Weg in das nördliche Nachbarland aufzuhalten. Die Regierung hat ein Machtvakuum geschaffen Kurzfristig hat die neue Politik in manchen Gegenden dagegen ein Machtvakuum geschaffen, das die Mafias rasch füllten. „López Obrador glaubt, allein durch seine Präsidentschaft würden sich die Dinge ändern“, kritisiert der Kriminalitätsexperte Edgardo Buscaglia. „Aber weder das allein noch die Sozialprogramme helfen, die Unterwanderung des Staates durch das organisierte Verbrechen zu bekämpfen.“