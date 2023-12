Wasserstände überschreiten Meldestufen in Thüringen

An fünf Pegeln an drei Flüssen in Thüringen herrscht aktuell Meldestufe 3. (Symbolbild/Archiv)

An mehreren Pegeln in Thüringen haben hohe Wasserstände Meldestufen überschritten. An fünf Pegeln von Werra, Unstrut und Zorge herrscht Meldestufe 3, wie Messwerte der Thüringer Hochwassernachrichtenzentrale am Freitag zeigten. Das betreffe die Messstationen Eisfeld-Bahnbrücke und Ebenhards, Ammern und Nägelstedt sowie Nordhausen.

An acht Pegeln ist Meldestufe 2 erreicht und an neun Messstationen gilt Meldestufe 1. An 14 Pegeln ist die Meldestufe überschritten worden - das heißt, die Vorwarnstufe ist erreicht. Bei Stufe 1 wird in Thüringen ein Kontrolldienst unter anderem an Brücken eingerichtet, ab Stufe 2 gibt es einen ständigen Wachdienst. Ab Stufe 3 kommt es zur Hochwasserabwehr.

