Die Corona-Krise wirkt sich auch auf die Arbeit in der Geschäftsstelle der Südharzer Wohnungsbaugenossenschaft in Nordhausen aus.

WBG kehrt in Nordhausen schrittweise zur Normalität zurück

Die Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG) will ab 11. Mai einen weiteren Schritt in die Normalität mit Corona gehen, kündigt der Vorstand an. Sämtliche WBG-Spielplätze sind bereits wieder geöffnet. Die Hauptgeschäftsstelle in Nordhausen, alle Zweigstellen sowie die Büros der Objektmanager werden nun ebenfalls wieder für notwendigen Publikumsverkehr offen stehen. „Das alles geschieht natürlich unter strenger Berücksichtigung der hygienischen Vorgaben“, erklärt Sven Dörmann. Als Beispiel nennt er das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im direkten Kundenkontakt.

„Trotzdem bitten wir unsere WBG-Mitglieder, Wohnungsinteressenten und Geschäftspartner, weiterhin möglichst viele Anliegen per Telefon oder E-Mail zu erledigen”, appelliert Steffen Loup.

Im Kunden-Service-Center der WBG in der Bochumer Straße 5 in Nordhausen werden die Besucher, die bestenfalls im Vorfeld telefonisch einen Termin vereinbart haben, im Atrium vom jeweiligen Mitarbeiter abgeholt. Die Gespräche erfolgen im notwendigen Mindestabstand von zwei Metern. Die Kunden und Mitglieder der Genossenschaft werden gebeten, sich an den Hinweisen und Anordnungen auf den angebrachten und aufgestellten Informationstafeln zu orientieren und telefonisch Gesprächstermine zu vereinbaren.

Die Abstands- und Hygieneregelungen bei Wohnungsbesichtigungen und -übergaben, die bereits seit dem 20. April gelten, bleiben weiterhin bestehen. Bis Ende Mai wird bei der WBG die Möglichkeit des Home-Office weiter für viele Mitarbeiter präferiert. „Wir können nach rund zwei Monaten einschätzen, dass die Qualität und Quantität der zu erledigenden Verwaltungsaufgaben durch das Home-Office nicht gelitten haben. Im Gegenteil, es ergeben sich Chancen, im Arbeitszeitmanagement eine höhere Flexibilität zu erreichen. Gerade für die vielen jungen Mütter unter den Mitarbeiterinnen erhöht sich damit die Möglichkeit, das Gleichgewicht von Familie und Beruf besser zu berücksichtigen“, erklärt Sven Dörmann.

Die Gäste-Wohnungen der WBG können ab sofort wieder gebucht werden.