Wegen Bauarbeiten entfallen Züge zwischen Sangerhausen und Nordhausen

Nordhausen. Bahnstrecke ist vom 24. August bis 1. September gesperrt. Abellio-Unternehmen setzt Busse im Schienenersatzverkehr ein. Fahrzeiten verlängern sich.

Aufgrund von Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik durch die DB Netz AG kommt es ab Dienstag, 24. August, bis Mittwoch, 1. September, zu Änderungen im Zugverkehr zwischen Sangerhausen und Nordhausen, teilt Hannelore Schuster, Sprecherin des Abellio-Unternehmens, mit. Die Bahnstrecke sei in diesem Zeitraum in dem Streckenabschnitt gesperrt. Daher verkehren in beide Richtungen keine Züge. Die Züge werden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt.

Betroffen sind folgende Linien RE 8 Halle – Sangerhausen – Nordhausen – Leinefelde, RE 9 Halle – Sangerhausen – Nordhausen – Leinefelde – Heiligenstadt - Kassel, RB 51 Nordhausen – Leinefelde – Heiligenstadt sowie RB 75 Halle – Eisleben – Sangerhausen.

Die Busse in Richtung Nordhausen fahren in Sangerhausen wenige Minuten später ab, um den Fahrgästen den Umstieg in die Busse zu ermöglichen. An den Unterwegshaltestellen fahren sie aufgrund der längeren Fahrzeit bis zu 40 Minuten später. In Nordhausen ist die Abfahrt der Busse nach Sangerhausen so getaktet, dass in Sangerhausen Anschluss an die weiterfahrenden Züge Richtung Halle besteht. Dadurch kann es zu längeren Aufenthaltszeiten in Nordhausen kommen.

Am 28. und 29. August setzt Abellio in den Morgenstunden zusätzliche Züge zwischen Nordhausen und Leinefelde in beiden Richtungen ein. Bedingt durch die zum Teil früheren Abfahrtszeiten und die längere Fahrzeit der Busse werden Fahrgäste gebeten, sich auf längere Reisezeiten einzurichten. Fahrgäste mit Kinderwagen, Rollstühlen und Fahrrädern sollten beachten, dass in den Bussen nur eingeschränkt Platz zur Verfügung steht. Die Fahrradmitnahme ist ebenso eingeschränkt und kann nicht garantiert werden. Fahrgäste werden gebeten, während der Baumaßnahme möglichst auf die Fahrradmitnahme zu verzichten.