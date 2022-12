Weihnachtsbäume als gefundenes Fressen für Ziegen

Hunderte ausrangierter Weihnachtsbäume werden derzeit in London in einer Spendenaktion an die Ziegen-Herde des städtischen Bauernhofs von Kentish Town verfüttert - während die Bewohner auf diese Weise ihre Bäume loswerden und dabei auch noch Gutes tun, freuen sich die acht Ziegen über die Tannennadeln als schmackhaften Leckerbissen.