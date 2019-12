Weihnachtsbaumkönigin aus Erfurt empfiehlt die Nordmanntanne

Wie sieht der perfekte Weihnachtsbaum aus? „Für mich ist es eine 1,60 Meter hohe Nordmanntanne“, sagt Marie Greskowiak aus Frienstedt. „Ich schmücke sie mit Glaskugeln in verschiedenen Farben, mit einer Glasspitze, mit einer Lichterkette und mit Lametta.“

Die 28-Jährige kennt sich aus mit Weihnachtsbäumen. Sie ist die Thüringer Weihnachtsbaumkönigin und wurde am Samstag beim Weihnachtsbaumtag der Gärtnerei Carl in Ermstedt für ihre zweite Amtszeit gekürt. „Weil sie so attraktiv ist“, begründete Gärtner Horst Carl die zweite Amtszeit, die für den Sitz auf dem Thüringer Weihnachtsbaum-Thron eine Premiere darstellt.

Marie ging gerne in die Verlängerung. Das erste Jahr mit Auftritten auf der Grünen Woche in Berlin, mit einer Audienz beim Ministerpräsidenten und mit den vielen Treffen mit anderen Hoheiten habe ihr viel Spaß bereitet, sagte sie. „Im zweiten Jahr bin ich bestimmt entspannter, wenn ich auf die Bühne muss“, fügte sie hinzu.

Gärtnerei kommt erstmals ohne Zukäufe aus

Auch der Ermstedter Weihnachts-Gärtner selbst feierte eine Premiere. Nach 30 Jahren im Geschäft konnte er erstmals einen so reichen Ertrag verkünden, dass er den Weihnachtsbaumverkauf ohne Zukäufe absolvieren kann.

Auf acht Hektar in Ermstedt sowie auf Außenflächen in Frienstedt und Gottstedt baut Horst Carl Weihnachtsbäume an. Nordmanntannen brauchen 15 Jahre, Blaufichten zehn Jahre, bis sie die Wohnzimmergröße erreichen.

Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich aber auch die serbischen Fichten von den Außenflächen, verriet Horst Carl am Rande des Weihnachtsbaumtages. „Sie haben weiche Nadeln und sind schmal, passen daher gut in kleinere Wohnungen“, sagte er.

Der beliebteste Baum sei jedoch weiterhin eine 1,50 Meter hohe Blaufichte, die auch in der Haltbarkeit besser sei als ihr Ruf. „Wenn man sie heute bei uns frisch schneidet, hält sie bis Februar“, meinte der Gärtner bei einem Rundgang über das Gelände am Ermstedter Ortsrand.

Gerade liefen zwei Männer hinter ihm vorbei. Jeder von ihnen trug einen frisch geschnittenen Baum. Es waren 1,50 Meter hohe Blaufichten.

Verzicht aufs Sprühen hilft gegen Trockenheit

Die Trockenheit der beiden letzten Sommer macht auch den Weihnachtsbäumen zu schaffen. Darunter leiden vor allem die neu angepflanzten Bäume. Drei Viertel der 2300 Bäumchen, die im Frühjahr in die Erde kamen, wurden braun. Horst Carl hofft aber, dass sie sich noch erholen und neue Triebe bilden.

Bei den älteren Bäumen hilft nicht nur die Bewässerung. Auch der Verzicht auf das Sprühen lindert die Trockenheit. Denn am Boden bleibt so eine Gras- und Kräuternarbe erhalten, die den Nachttau und die Feuchtigkeit speichert. Die größeren Bäume in Ermstedt sind durchweg in gutem Zustand.

Zum Weihnachtsbaumtag empfing die Gärtnerei erneut Hunderte Besucher aus Erfurt und Umgebung. „Es ist eine Institution in Erfurt“, sagte die Europaabgeordnete Marion Walsmann (CDU), die Marie I. einmal mehr zur Königin kürte und ihr das Tannenzepter überreichte.

Nicht nur die frisch zu schlagenden Bäume lockten die Besucher an. Eine Sängerin, Bänkelsänger und Kinder der Ermstedter Kita unterhielten die Gäste. Verkäufer boten Honig und Kunsthandwerk feil. Und da Host Carl auch Jäger ist, kamen die Feinschmecker voll auf ihre Kosten. „Zwei Wildschweine sind über die Nacht warm gemacht worden“, hatte Horst Carl die ersten Besucher begrüßt.

Keine Probleme mit den Parkplätzen

Das Parkplatzproblem vergangener Jahre wiederholte sich nicht. Laut Horst Carl erwies sich das Gartenamt als sehr kooperativ: Die Autos durften halb auf dem Radweg parken, ohne Knöllchen zu kassieren.

Der Weihnachtsbaumtag findet seit 2012 statt. In den ersten beiden Jahren wurde dort eine Erfurter Weihnachtsbaumprinzessin gekürt. 2014 wurde das Amt zur Thüringer Weihnachtsbaumkönigin aufgewertet.