Weihnachtsbaumsaison in Thüringen gestartet

Geroda. In Thüringen hat die Weihnachtsbaumsaison begonnen. Der Preis pro laufendem Meter bewegt sich etwa auf dem Niveau Vorjahres.

Zwei Wochen vor Beginn der Adventszeit hat die Weihnachtsbaumsaison in Thüringen begonnen. Die Bäume, die bald vielerorts im Bundesland angeboten werden, sollen in den kommenden Wochen für besinnliche Stimmung sorgen. Der Thüringer Tannenhof in Geroda im Saale-Orla-Kreis zelebrierte am Freitag traditionell den Saisonstart. Neben Tannengrün und geschlagenen Bäumen würden Weihnachtsbäume im Topf oder kleinere Zweitbäume für den Hauseingang oder die Terrasse immer beliebter, teilte der Tannenhof mit.

Nach Angaben von Christian Mai vom Tannenhof ist die Branche durch die Klima- und Preisveränderungen herausgefordert. Beim Preis werde es aber keine großen Ausschläge geben. "Wir werden nicht jede Preiserhöhung an die Kunden weitergeben." Der Preis pro laufendem Meter bewegt sich daher etwa auf dem Niveau Vorjahres. Bei Nordmanntannen seien das 21 bis 29 Euro, bei Blaufichten 13 bis 18 Euro und bei Rotfichten 10 bis 15 Euro.

Auch in den 24 Thüringer Forstämtern laufen bereits die Vorbereitungen für den Weihnachtsbaumverkauf. Laut Landesforstanstalt sind die Preise nur moderat gestiegen. Die Rotfichte, deren Angebot klimawandelbedingt schrumpfe, liege bei etwa 8 Euro pro laufendem Meter. Tannen, Kiefern und Douglasien würden je nach Qualität zwischen 10 und 20 Euro pro laufendem Meter angeboten.

Passend zum Thema

Weihnachtsbäume aus Thüringer Forstämtern: Das werden sie in diesem Jahr kosten

Selbstbewusstes Jena: Weihnachtsmarkt zählt zu den schönsten seiner Art

Weihnachtsbaum in Erfurt schlägt New York um Längen