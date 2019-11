Wer sich jetzt schon Gedanken über die Weihnachtsgeschenke für die Liebsten macht und die Geschenke kauft, erspart sich den Stress in der heißen Phase kurz vor dem Fest. Dadurch lässt es sich jetzt, aber auch später, wenn die ganze Stadt im weihnachtlichen Glanz erstrahlt, entspannter einkaufen.

Es bleibt mehr Zeit, sich in der Stadt etwas anzuschauen oder einfach mal über einen Weihnachtsmarkt zu bummeln.

Ein Trend beim Einkaufen ist zunehmend der Verzicht auf Plastiktüten. Das gilt beim Einkauf von Weihnachtsgeschenken ebenso, wie beim Lebensmittelkauf im Supermarkt. Die Verbraucher reagieren umweltbewusster, indem sie ihre Einkäufe mit ökologisch unbedenklichen Hilfsmitteln nach Hause bringen oder liefern lassen.

Die Einzelhändler haben längst reagiert und so ist die Plastiktüte in vielen Supermärkten Deutschlands heute schon Geschichte. Der Trend geht hin zu recyclingfähigen Verpackungsmaterialien, die nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch noch praktisch sind. Um die Einkäufe sicher und einfach nach Hause zu bringen, bieten viele Supermärkte Wellpappenboxen als Tragehilfen an der Kasse an und damit einen Schritt zu mehr Nachhaltigkeit beim Konsum. Ob bunt bedruckt oder in Naturbraun – die leichten Kisten kommen bei den Kunden gut an.

Die Wellpappenboxen sind vielseitig verwendbar, beispielsweise als Sammelbehälter zu Hause oder im Kofferraum sowie mehrfach als Einkaufshilfe. Die Konstruktion mit ihrem charakteristischen Wellenprofil macht die Wellpappe so leistungsfähig. Durch das gewellte Papier mit seiner hohen Tragkraft sind die Boxen robust und stabil und wiegen gleichzeitig wenig. Ob Shampoo, Äpfel oder Spaghetti – Einkäufe mit einem Gewicht von bis zu 30 Kilogramm können darin ohne Probleme verstaut und transportiert werden. Und beim nächsten Einkauf auch außerhalb der Weihnachtszeit steht die Wellpappenkiste wieder parat. akz-o