Weihnachtsfeier dank Spende mehr als gesichert

Während sich am Montag bei der Jugendfeuerwehr in Oßmannstedt Besuch ankündigte, übte die Gruppe der Bambini im Alter von 6 bis 9 Jahren gerade Knoten zu binden und Kuscheltiere aus dem Fenster abzuseilen. Auf spielerische Art und Weise will Jugendwartin Marleen Vogler den Floriansjüngern mit Spaß und Freude die feuerwehrtechnischen Grundkenntnisse beibringen.

Für Freude sorgte am Montag aber auch der Besuch von Antje Schmidt und Rick Kocik. Die beiden Musiker waren gekommen, um dem Nachwuchs einen dicken Scheck zu überreichen. Das Geld stammt aus den Spenden der Fans, die Antje und Rick zu ihrer Veranstaltung „Dezemberträume“ im vergangenen Jahr im Oßmannstedter Kuhstall gesammelt hatten. Exakt 350 Euro sind dort zusammengekommen – Geld, das eigentlich hätte schon längst überreicht werden sollen, allein Corona hatte wieder einmal alles durcheinander gebracht. So fiel am Ende nicht nur die Gelegenheit der Spendenübergabe zum Sommerfest der Jugendwehr, die aktuell aus 23 Mitgliedern besteht, ins Wasser. Vielmehr sollte in diesem Jahr dabei das große 25-jährige Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür, Technikschau und jeder Menge Spiel und Spaß stattfinden, das nun erstmal auf kommendes Jahr verschoben wurde.

Vorerst darf sich der Oßmannstedter Nachwuchs aber zumindest auf eine tolle Weihnachtsfeier freuen, für die die 350 Euro genutzt werden sollen. Bereits zum Schuljahresende im Sommer konnte ein gleichwertiger Scheck an den Förderverein der Wieland-Grundschule überreicht werden. Der will das Geld für diverse Schulprojekte zur Verfügung stellen.

Für die Musiker Antje und Rick sehen die Pläne für eine Fortsetzung der „Dezemberträume“ in diesem Jahr hingegen sehr mau aus. „Wir haben vorerst alle Pläne auf Eis gelegt, weil keiner so richtig weiß, was in den nächsten Monaten passiert“, zeigt sich Rick Kocik enttäuscht.

Fans der „Dezemberträume“ dürfen sich aber dennoch zumindest auf einen kleinen Ersatz freuen. Denn aktuell planen Antje und Rick, die Veranstaltung ins Internet zu verlegen. Als Partner dafür haben sie Daniel Ebert gewinnen können. Der Suhler veranstaltet regelmäßig ein Fernsehzimmer bei dem Sender Rennsteig-TV, wo auch Antje und Rick bereits zu Gast waren. Nun sollen in der Adventszeit über dieses Format auch die „Dezemberträume“ laufen. Ein exakter Termin steht allerdings noch nicht fest. Laut Antje Schmidt käme die Veranstaltung so zum ersten Mal bis in die Wohnzimmer der Fans. Gleichzeitig denken Antje und Rick darüber nach, trotz der ganzen Corona-Umstände auch die Spendenaktion für einen guten Zweck in diesem Jahr fortzuführen.